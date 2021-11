Jak a kde skladovat brambory, aby vydržely zdravé celou zimu?

Skladování brambor není žádná věda, ale musí se vědět jak na to. Poradíme vám správný postup, aby se vám uskladněné brambory nekazily, vydržely co nejdéle a vy jste je nemuseli zbytečně vyhazovat.

Brambory patří mezi základní potravinu Čechů. Ať už si je člověk vypěstuje sám, nebo si je zakoupí v obchodě, v drtivé většině domácností nesmí prostě brambory chybět! Hospodyňky z nich připravují různorodé pokrmy, od polévek, přes brambory na loupačku, až po lahodné bramboráky. Víte, jak brambory skladovat, aby vám vydržely co nejdéle a zbytečně neskončily v koši?

Uskladněná brambor ve sklepě. Zdroj: ArtEvent ET/Shutterstock.com

Správné vybírání brambor v obchodě

Většina z nás si brambory kupuje, ti šťastnější si je pěstují doma na zahrádce. Každopádně vybírejte pouze zdravé a nenarušené kousky. V obchodech se u každého druhu brambor objevuje cedulka s varným typem.

Typ A se hodí nejlépe do salátů, ve vánoční čas je o tento typ veliký zájem.

Typ B je takový neutrál. Pokud člověk předem neví, co z brambor bude dělat, většinou sáhne po tomto typu a rozhodnout se může kdykoliv potom.

Typ C obsahuje dost škrobu, udělat z něj lze dobré šťouchané brambory nebo vynikající bramboráky.

Pokud si vložíte do nákupního košíku brambory v pytli, doma je hned proberte. Někdy se stane, že narazíte na nahnilý kus. Ten nekompromisně vyhoďte do koše. Poškozené brambory si dejte stranou a zkonzumujte je přednostně.

Brambory patří mezi nejvýznamnější zemědělské plodiny. Zdroj: Profimedia

Jak uskladnit zdravé brambory

Při uskladnění záleží na tom, jestli jste si hlízy vypěstovali nebo zakoupili. U vypěstovaných brambor je postup skladování složitější, protože obsahuje několik fází (osušování, hojení, zchlazování a skladování).

My si popíšeme vhodné skladování brambor kupovaných. U raných brambor s žádnou dlouhou skladovací dobou nepočítejte. Rané a nové brambory nejsou k uskladnění předurčené.

Brambory uskladněte tam, kde je tma, protože pokud by na hlízy dopadalo světlo, zezelenají vám. A jak jistě víte, zelené brambory způsobují zažívací potíže, neboť v bramboře zvýší obsah solaninu.

Při nižší teplotě brambory vydrží déle, ale pozor na příliš nízkou teplotu. Namrzání způsobuje následné sládnutí hlíz. Při dlouhodobém skladování by se měla teplota pohybovat kolem 5 °C. Při krátkodobém skladování může vyšplhat až na 8 °C. Pokud bude teplota vyšší, dochází rychleji k vyklíčení hlíz. Co se týká vlhkosti, ta by měla dosahovat alespoň 85 %, ale vytvořit takové podmínky je mnohdy nemožné. Z toho všeho vyplývá, že pokud jste majiteli tmavého a dobře větratelného sklepa, máte vyhráno.

Rozhodně neuskladňujte mokré brambory, musí být vždy řádně osušené. Uchovávat je můžete v boxech, které jsou určené přímo k uskladnění v domácnostech.

Plastový box na uskladnění brambor v domácnosti. Zdroj: Autor: macro videography / Shuttershock

Můžete i trochu zainvestovat a zakoupit speciální třívrstvý pytel, který se vyrábí v chráněné dílně Daneta a jeho kouzlo tkví v kmínovém pytlíku, který brání vyklíčení hlíz. Pytlík je naplněný přírodní silicí z českého kmínu.

Občas brambory zkontrolujte, jestli jsou v pořádku, protože z nahnilé brambory se nemoc snadno a rychle šíří na okolní hlízy.

Zdroje: sazenicka.cz, www.idnes.cz, hobby.instory.cz