Ozdobte si stůl krásnou přírodní dekorací. Zvládne ji každý a nestojí skoro nic

Dejte odřezku dřeva nový nádech a přeneste na něj pestré barvy podzimu. Na výrobu vám postačí šikovné ruce, přírodní materiály z lesa, a kromě trochy hmoty z lepící pistole vás výzdoba nebude stát ani korunu.

Při tvoření tohoto výrobku se fantazie meze nekladou. Záleží na vašem vkusu, a také na tom, co vám v lese zrovna padne do oka. Nebo se můžete zcela inspirovat naším výtvorem, ke kterému budete potřebovat plochý odřezek dřeva, okrasnou dýni, šípky, mech, stébla uschlé trávy, barevné plody a větvičky. My jsme konkrétně použili bobulky hlohyně. Dále na dozdobení šišky, buxus, a abyste vše dali dohromady, nachystejte si tavnou pistoli.

Nahřejte si tavnou pistoli. Zdroj: Vendula Ježová

Bobulky a mech

Jako pevný základ bude odřezek dřeva o síle cca 2 cm. Na ten postupně lepte mech a šípky okolo celého obvodu. K vytvořenému základu teď následně přidejte bobulky hlohyně, lístky buxusu a stébla trávy. Stačí, když vše šikovně umístíte do mechu, takže nemusíte nic přilepovat. Pokud by vám přece jen něco vypadlo, jednoduše to, co je potřeba, připevněte.

Vše pomalu a postupně přidávejte po obvodu dřeva. Zdroj: Vendula Ježová

Dýně doprostřed

Nyní přichází na řadu nejvýraznější prvek, kterým je okrasná dýně (tu si můžete zakoupit v květinářství či použít vypěstovanou z vaší zahrádky), kterou dáme doprostřed odřezku. V závěru své tvorby dolaďte drobnosti. Prostupující místa, která dýně nezakryla, schovejte kousky mechu a na doladění můžete umístit okolo dýně malé šišky.

Velikost dýně zvolte podle velikosti dřeva. Zdroj: Vendula Ježová

Vše dozdobte šiškami. Zdroj: Vendula Ježová

Zdroj: pinterest.com, hobby.blesk.cz