Fantasticky měkké ručníky: Babička mi poradila, co k nim vhodit do pračky

Ručníky jsou součástí každé koupelny. Jejich kvalita se odvíjí od stáří, ale také závisí na péči, kterou jim věnujete. Co dělat, aby vaše ručníky byly měkké, hebké a nadýchané jako obláček?

Nové ručníky je radost používat! Jsou měkké, savé a mají svěží barvu, která ladí s vaší koupelnou. Ovšem, s přibývajícími měsíci jejich půvab vadne. Jak je to možné? Vždyť se k nim chováte poměrně citlivě, tak proč takový sešup? Podle odborníků za to může spousta faktorů, mimochodem i nesprávné praní. Co tedy děláte špatně?

Tipy na pravní ručníků najdete v tomto videu:

Aviváž při praní ročníku vynechejte

Největším nepřítelem ručníků je kupodivu aviváž. Tohle změkčovadlo vaše ručníky navoní, ale to je tak všechno. Daleko horší jsou škody, které napáchá. Víte o tom, že aviváž snižuje savost ručníků a slepuje vlákna, která jsou pak na omak drsnější? Proto aviváž z ručníkového praní úplně vyškrtněte.

Aviváž není na praní ručníků vhodná. Zhoršuje jejich povrch i savost. Zdroj: Profimedia

Babičky používaly jedlou sodu

Při praní ručníků používejte jen prací prášek. Pokud chcete, aby byly osušky měkké a zářivé, přidejte k nim do bubnu i jedlou sodu, tak jak to dělaly naše babičky. Tenhle kouzelný bílý prášek funguje totiž jako nejen jako přírodní pohlcovač pachů a odstraňovač skvrn, ale ručníky jsou po takovém vyprání svěžejší, měkčí a jemnější. Určitě to stojí za vyzkoušení!

Jedlá soda osušky vyčistí a zároveň zjemní. Zdroj: Profimedia

Perte ručníky zvlášť

Osušky jsou docela velké kusy prádla, které při praní nasáknou vodou a ještě víc ztěžknou. Proto odborníci doporučují prát je zvlášť – tedy bez ostatního prádla. Ručníky potřebují více místa, aby se dostatečně vypraly, vymáchaly i vyždímaly. Když jim ho nedáte, riskujete, že po vyprání z pračky vytáhnete nasáklý „hadr“. A to přeci nechcete.

Aby se ručníky dobře vypraly, potřebují v pračce dostatek místa. Zdroj: Profimedia

Neperte ručníky na vysokou teplotu

Při praní ručníků zažívá spousta žen dilema. Na jednu stranu se doporučuje prát osušky na vyšší teplotu, aby se zlikvidovaly veškeré bakterie. Na straně druhé vysoké teploty neprospívají materiálu, který se rychleji opotřebovává. Co teď? Pokud neprovozujete hotel a máte své osušky pro domácí použití, postačí je vyprat na 40 – 60 °C. Budou krásně čisté, měkké i voňavé.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.youtube.com