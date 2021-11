Jak odmrazit mrazák rychle? Stačí použít trik s horkou vodou

Nemít v dnešní době mrazák by byla pohroma pro každou domácnost. Je to prostě užitečná věc. Jen potřebuje pravidelnou údržbu, do které se často nikomu moc nechce. Nánosy ledu však zmenšují prostor a snižují efektivitu spotřebiče. Je však mnoho způsobů, jak se dá odmrazit bez námahy.

Každý z nás dobře ví, že námraza postupně velmi zhorší manipulaci s uloženým jídlem. Zároveň zmenšuje úložný prostor a zhoršují se i teplotní podmínky pro skladování potravin. A nejen to. Odnáší to i kompresor, který musí pracovat na mnohem větší výkon a zkracuje se mu životnost.

Chladnička s mrazákem je navíc spotřebič, který funguje nepřetržitě, takže zvýšený výkon je často velmi rychle znát na složenkách. A přimrzlé šuplíky? To nechce nikdo! Dost špatně se s nimi manipuluje. Ačkoliv odborníci radí podstoupit proces odmrazení alespoň dvakrát ročně, řiďte se podle množství námrazy. Někdy je to prostě nutné udělat častěji. Protože každý milimetr námrazy navíc vám spotřebovává zbytečně více energie.

Kdy nejlépe rozmrazovat

Nejlepší je odmrazovat mrazák během zimy. Zmrzlé potraviny je totiž možné během údržby mnohem lépe uchovat. Poslouží vám k tomu balkon nebo na zahrada. Venkovní mráz udrží vše z mrazáku v potřebné nízké teplotě. O něco složitější je to během léta, kdy potraviny umístěné mimo lednici či mrazák podléhají rychleji zkáze. Jestliže se chcete do odmrazování pustit v horkých dnech, udělejte to ráno nebo až večer. Potraviny vložte do přenosných chladniček a dejte je někam, kde máte chladno nebo je obložte ledem.

Máte mrazničku s frost free funkcí?

Pak patříte mezi ty šťastné! V současnosti, kdy jsou „in“ moderní spotřebiče, mají některé mrazničky funkci antifrost, takže vás nepotřebují a s nepotřebnou námrazou si poradí bez vás. Tento druh mrazáku stačí rozmrazit a následně umýt opravdu jen jedenkrát až dvakrát za rok. Není však na škodu občas otřít jednotlivé police, aby se na nich nehromadila špína a voda z potravin. Častokrát bývá vybaven i signalizací, které vás upozorní, že nastal čas, kdy se máte o mrazničku postarat.

Udělejte vše, aby se námraza nedělala rychle

Když budete skladovat potraviny v mrazáku správně, nebudou se vám v něm tvořit námrazy rychle. Všechna vlhkost, která se z uložených jídel odpařuje, se usazuje na stěnách a policích jako námraza. Proto buďte pečliví a nedávejte potraviny do mrazáku bez ochrany, vždy je vložte do plastové krabičky nebo igelitového sáčku. Zbytečně nenechávejte dveře mrazáku otevřeny, to je také jedno ze zásadních pravidel! Změna teploty totiž napomáhá kondenzaci a voda se poté rychle mění v nechtěný led.

Rozmrazování na dlouho je otrava

Nikomu se nechce trávit čas s odmrazováním celý den a čekat, až z mrazáku přirozeně zmizí poslední zbytky ledu. Vyzkoušejte proto některý z následujících triků, ušetří vám nejen čas, ale i nervy. Zvolte si tu metodu, která je pro vás nejpřijatelnější a nejpříjemnější. Tak hurá do toho!

Hrnec s horkou vodou

Nejprve mrazák vypněte a odpojte z elektřiny, vložte do něj velký hrnec s horkou vodou, led se bude mnohem rychleji rozpouštět.

Fén na vlasy

Další vychytávkou je urychlit tání ledu fénem na vlasy. Zapněte ho na nejvyšší výkon a přepněte na horký vzduch. Budete nadšeně koukat, jak rychle bude námraza mizet před vašima očima.

Kuchyňská sůl

Obyčejná sůl je také skvělý urychlovač! Led jednoduše posolte a pak s klidem můžete pozorovat, jak se rychle vlivem soli rozpouští.

Horká utěrka

Také nebudete litovat a budete mít rozmrazování rychleji za sebou. Vezměte utěrku, kterou jste namočili v horké vodě a pečlivě s ní otírejte veškerou námrazu. Led bude povolovat rychleji.

Škrabka

Taková klasika. Větší kusy ledu můžete ze stěn mrazáku oškrábat škrabkou. Použijte k tomu výrobek z plastu, protože kovové nebo ostré hrany by mohly stěny mrazáku poškodit.

Po rozmrazení se zbavte nečistot

Nezapomeňte na závěrečné práce. Když bude všechen led pryč, otřete jednotlivé police i stěny mrazáku sodou a vodou ve správném poměru. Jak na to? Stačí rozmíchat 1 polévkovou lžíci jedlé sody v 1 litru vody. Do připravené směsi namočte hadřík, kterým pečlivě vytřete celý mrazák. Soda pomůže mrazák vyčistit a zároveň ho zbaví nežádoucích pachů. Můžete použít i octovou vodu, bude vám stejným pomocníkem. Mrazák nechte řádně vyschnout a můžete do něj zpátky naskládat všechny mražené potraviny.

