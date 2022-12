Kuchyňské prkénko je plné bakterií: Chytré tipy, jak je zlikvidujete bez chemie

Víte, že kuchyňské prkénko je jednou z věcí v domácnosti, v níž je nejvíce nebezpečných bakterií? Proto byste ho měli vždy po použití řádně vyčistit. Poradíme vám, jak to jde rychle, bezpečně a bez velké námahy.

Pokud se pravidelně pohybujete v kuchyni a vaříte, jistě víte, že používání prkénka na krájení je každodenní rutinou. Krájí se na něm velké procento různých potravin, které kromě jiného často obsahují i značné procento bakterií. Díky tomu se z prkénka může také časem linout nepříjemný zápach. Jak správně a jednoduše kuchyňské prkénko vyčistit? Zkuste triky s několika běžně dostupnými ingrediencemi, které nejspíš máte doma a perfektně fungují.

Dřevěnému prkénku nesvědčí voda

Časté používání vody a klasického mycího prostředku dřevěnému prkénku neprospívá, spíš naopak. Došlo by k oslabení povrchu dřeva, které by změklo a nebylo by odolné vůči ostrým nožům. Stejně tak se absolutně vyhněte mytí v myčce, tam patří jen prkénka plastová. Dřevo by v myčce nasáklo všechny nebezpečné chemikálie z čisticích prostředků, které by ovlivnily kvalitu a chuť krájených potravin.

Kyselina octová je výborným dezinfekčním prostředkem, a proto není od věci po každém použití otřít prkénko utěrkou namočenou v octu. Zdroj: Profimedia

Ocet to umí s nebezpečnou bakterií E. coli

Kyselina octová je výborným dezinfekčním prostředkem, a proto není od věci po každém použití otřít prkénko utěrkou namočenou v octu. Výborně ničí mnohé bakterie a účinný je především na E. coli, salmonellu a staphylococcus.

Ocet lze posílit peroxidem

Dalším výborným čisticím prostředkem je peroxid vodíku, jedná se též o silný dezinfekční čistič, který to umí i s bakteriemi z masa. Můžete jej zkombinovat s péčí pomocí octa, po níž ještě přetřete povrch prkénka tkaninou namočenou v kysličníku.

Využijte kouzelné moci soli

Kuchyňská sůl zbaví prkénka nejen bakterií, ale i nepříjemných zápachů, a navíc jej příjemně zesvětlí. Stačí, když povrch párkrát setřete vlhkým hadříkem namočeným v soli. Pokud necháte utěrku na prkénku 15 minut, bude sůl působit déle a dočkáte se lepších výsledků. Nakonec prkénko rychle spláchněte horkou vodou.

Mocný je i citron

K čištění lze využít i citron, který též zároveň likviduje nelibé pachy. Pokud jste na prkénku krájeli česnek nebo například porcovali ryby, rozřízněte citron napůl a potírejte chvíli jeho povrch rozřízlou plochou tohoto ovoce. Na závěr stejně jako v předchozích případech prkénko opláchněte a vysušte.

Jedlá soda vám zaručí doslova hloubkové čištění a zvládne i zářezy od nože. Zdroj: shutterstock.com

Na plastové prkénko platí jedlá soda

Jedlá soda vám zaručí doslova hloubkové čištění prkénka a zvládne i zářezy od nože. Buď můžete smíchat 1 lžičku jedlé sody s ½ l teplé vody a pomocí rozprašovače celé prkénko řádně postříkat. Nechte působit alespoň 30 minut a poté omyjte pod tekoucí vodou a následně vysušte.

Další možností je prkénko vydrhnout pastou, kterou si snadno připravíte z 1 polévkové lžíce jedlé sody a stejného množství soli i vody. Na závěr opět důkladně opláchněte a osušte.

Zdroje: www.damskydenik.cz, www.blesk.cz, www.bydleni.instory.cz