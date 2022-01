Jak donutit myši, aby váš dům přímo nesnášely, a vyhnuly se mu obloukem

Myši domácí jsou stálým škůdcem našich obydlí již od nepaměti a vyskytují se takřka po celém světě. Jakmile si některé místo „zamilují“, není jednoduché se jich zbavit. Máme pro vás nejen tipy, jak myši vyhnat, ale i preventivní vychytávky, aby se jim k vám vůbec nechtělo.

Jak se zbavit myší?

Zásadní odpověď na otázku zní: okamžitě a ihned. Myši jsou velmi rychle množící se hlodavec, který mývá až desetkrát ročně do osmi mláďat. Takže za půl roku je možné, že ze dvou myší bude tou dobou v budově až 40 jedinců. O to obtížnější a nákladnější bude všechny myši vyhubit. V potaz je nutné brát i materiální škody a poničené vybavení a zdivo objektu.

Myš domácí (Mus musculus)

Rozšířená je téměř po celém světě a na poměry své velikosti je značně rychlým savcem. Dokáže vyvinout rychlost až 12,8 km/h. Má poměrně velké černé oči, štíhlé tělo, tenký dlouhý hladký ocas, drobné holé uši a velké přední zuby. Přes den obvykle spí, nejaktivnější je večer a v noci. Velmi dobře šplhá a skáče. Takže za půl roku je možné, že ze dvou myší bude tou dobou v budově až 40 jedinců. Zdroj: profimedia.cz

Myši v domě jsou rizikem

Jakmile se k vám myši nastěhují, není to fajn situace. V nově osídlené budově mohou způsobit mnoho zbytečných škod. Od likvidace veškerého vybavení a nábytku, přes sežrání a znehodnocení potravin, až po roznesení infekčních chorob a parazitů. Často přenášejí blechy, myší svrab, toxoplazmózu a jiné velmi nepříjemné nemoci. Svými výkaly navíc mohou infikovat potraviny. Čím déle u vás doma mají myši "pré", tím hůře pro vás.

Prevence na prvním místě

Ideálním způsobem, jak na myši je myši vůbec do budovy nevpustit a případným ojedinělým vetřelcům maximálně zkomplikovat jejich šance na přežití. V praxi se jedná o kontrolu všemožných vstupů do objektu (světlíky, odpady, díry ve zdivu). Myším stačí jedna jediná přehlédnutá škvíra a máte je doma. Proto udělejte vše a nepusťte myši dovnitř. Utěsněte prostě všechny štěrbiny. Použít můžete například polyuretanovou pěnu, která sice myši zcela nezastaví, ale alespoň jim cestu znepříjemní. Úspěšnější budete při použití betonu, sádry nebo tmelu.

Nenechávejte nic zbytečně volně

Ve vnitřních prostorách je důležité neskladovat volně přístupné potraviny a suroviny. V ideálním případě mít vše uskladněno v pevných a uzavíratelných nádobách (sklenice, dózy, chladící boxy). Dobré je také dbát na skladování látek, papíru, kartonu a jiného snadno rozkousatelného materiálu.

V ideálním případě mít vše uskladněno v pevných a uzavíratelných nádobách. Zdroj: profimedia.cz

Zvuk, který myši nenávidějí

Přístroje, které se nazývají elektronické plašiče, jsou velmi účinným způsobem eliminace myší. Fungují na bázi ultrazvuku, a tudíž je lidské ucho nezaznamená. Myši však naštěstí ano a nepříjemný zvuk je z domu spolehlivě vyžene. Máte doma domácí mazlíčky? To by mohl být problém, protože tento zvuk nezvuk by byl nepříjemný i jim. Ale jsou i jiné možnosti.

Myši nesnášejí vůni máty

Z čistého mátového oleje lze zkombinováním s vodou vytvořit přírodní repelent ve formě spreje. Pak jej jednoduše aplikujte všude tam, kde se myši vyskytují. Myši totiž vůni máty nesnášejí a budou se jí vyhýbat velkým obloukem. Takže používejte i jako prevenci.

Stejně tak je možné namočit do mátového oleje vatové odličovací tamponky a rozmístit je na inkriminovaná místa, kde by si myši mohly budovat hnízdo. Mnohem účinnější je kombinace mátového oleje s křemelinou (diatomit), která prodlouží dobu vůně máty. Mátový olej také pomáhá úspěšně maskovat feromonovou stopu, kterou myši po sobě ponechávají a díky níž přicházejí další a další hlodavci. Vzhledem k tomu, že mátový olej časem vyprchá, metodu opakujte po několika dnech.

Myši nesnášejí kapsaicin

Kapsaicin je látka, která se vyskytuje v pálivých papričkách. Nejvíce ho najdeme v kajenských papričkách nebo tabascu. Vyrobte si z nich velmi pikantní sprej, jehož vůně bude hlodavce odpuzovat, anebo je z vašeho domu rychle a spolehlivě vyžene. Papričky nasekejte nadrobno, nebo je rozmixujte. Potom zalijte 2 litry vroucí vody. Nechte louhovat asi tak 24 hodin, přelijte do láhve s rozprašovačem a postříkejte inkriminovaná místa. Po dvou dnech místa, kde jsme tekutinu nastříkali, omyjte a opět nastříkejte. Pro myši je kapsaicin extrémně nepříjemný a rychle budou z jeho blízkosti spěchat pryč. Nezapomeňte při práci s papričkami a sprejem použít ochranné rukavice.

Limonáda či cola

Budete překvapeni, jak mohou být v zabíjení myší účinné nealkoholické sladké nápoje. Myši totiž nemají schopnost říhat a díky tomu přijdou o život. Vezměte jednorázovou misku, nalijte do ní limonádu a umístěte ji do každého prostoru, kde se myš vyskytuje.

Z čistého mátového oleje lze zkombinováním s vodou vytvořit přírodní repelent ve formě spreje. Zdroj: profimedia.cz

Sádra, mouka a sůl

Připravte si směs ve stejném poměru suché sádry, mouky a jedné polévkové lžíce soli. Směs umístěte v místě, kde se vyskytuje myš. Poblíž dejte i misku s vodou. Jakmile myš začne jíst suchou směs, bude mít potřebu žízně. Jakmile se napije, směs se aktivuje, a to myš zahubí.

Dopřejte myškám čokoládu

Myši mají velmi rádi čokoládu, stejně jako my. Z toho důvodu ji lze využít, jako návnadu. Smíchejte trochu omítky s čokoládovým práškem. Opět umístěte společně s vodou v blízkosti výskytu myší. Po konzumaci připravené návnady a vody, se směs rozšíří uvnitř těla a myš zemře.

Jako doplněk můžete využít i další účinné metody

Myši odpudíte listím z ořešáku, heřmánkem i česnekem. Skvěle je odpuzuje i aroma hřebíčku a levandule. Není také od věci rozmístit po domě přípravky proti molům, jejich specifický odér je myším stejně tak nepříjemný. A ještě jedna vychytávka, která je také ověřená a účinná, nastražte na myši silně vonící mýdlo.

Zdoje:

www.thekitchn.com, www.nasdum.eu, www.nasdum.eu