Takto jednoduše ušetříte v malém bytě spoustu místa, říká kanadská designérka

Říká se, že kdo má stůl a židli, ten bydlí. V dnešní době však potřebujeme čím dál více věcí, ale místo na ně často chybí. Jak si poradit, když chcete bydlet komfortně i v malém bytě?

Všechno jde, když se chce. Tuhle průpovídku znáte určitě už ze školy. Ale kupodivu platí i v běžném životě. Často vám může připadat, že stojíte před neřešitelným úkolem, ve skutečnosti se však vždycky objeví nějaký nápad, který vám ten „váš hlavolam“ dokáže vyřešit. To je i případ malého bytu a nepřeberného množství různých nezbytností, které se kupí a vytvářejí nepořádek.

Pokud chcete žít dobře a přehledně (bez zbytečného stresu, co kde máte), inspirujte se tipy kanadské interiérové designérky Kristen McGowan. Díky nim dostanete do svého miniprostoru vše, co potřebujete:

S hrnky na věšák

Otevřít kuchyňskou skříňku je někdy o život. Obzvlášť, máte-li na malém prostoru nakupeny všechny možné hrnky a hrnečky na kávu, čaj a kakao. Pak stačí jediný neopatrný pohyb a lavina hrnků letí dolů. Máte-li rádi svůj pořádek, v takovém stavu se nemůžete cítit dobře.

Jednoduchým řešením je hrnky vytřídit a ty, co nepoužíváte, darovat nebo vyhodit. Jenže, kdo to dokáže? Spousta těchto nádobek je spojena se vzpomínkami na dětství, lidi, výlety. A tak hrnková hradba roste dál.

Designérka radí: Svoji sbírku hrnků nemusíte vyhazovat, jen je potřeba ji chytře uskladnit. Místo toho, abyste je rovnali vedle sebe nebo na sebe, využijte přídavný věšák (nebo držák) na hrnečky, který jednoduše zasunete do skříně s poličkami a na něj pak zavěsíte svou spoustu hrnečků. Ušetříte místo a zároveň budete mít přehled, kde co visí. Pod věšákem se vytvoří další prostor, kde budete moci uskladnit objemnější hrnky. Tuhle vychytávku vyrábí například značka Wenko nebo Metaltex.

Policím s přemírou nádobí odlehčí věšáky na hrnky. Zdroj: Profimedia

Příbory do přihrádek

Klasický organizér na příbory máme doma všichni. Díky němu jednoduše sáhnete po proprietě, kterou právě potřebujete. Jenže co dělat, když těch věcí máte více? Jeden organizér zaplníte většími kusy - šlehací metlou, obracečkou, nůžkami, kráječem na pizzu nebo mačkadlem na brambory. Ale kam s běžnými příbory, když na ně v šuplíku už nezbývá místo?

Designérka radí: Vyzkoušejte úzké organizéry, které využívají spíše hloubku plochy místa. To znamená, že příbory jsou v nich uskladněné v mělkých otvorech a nezabírají tolik místa. Vy ale máte jasný přehled, kde co je.

Věšte variabilně

Zavěšování věcí šetří místo v prostoru. A nemusí jít jen o šaty, ale zavěsit můžete i úklidové prostředky, batohy, tašky. Designérka radí: Kupte si teleskopickou záclonovou tyč. Její výhodou je nízká cena, ale i variabilita. Dá se totiž natahovat do délky 70 – 120 cm, takže jí můžete podle potřeby umístit do každé skříně či výklenku. Uskladní vám, co potřebujete.

Také čisticí prostředky v rozstřikovačích můžete zavěsit na tyč. Zdroj: Profimedia

Sušte nádobí efektivně

Některé nádobí zkrátka nemůžete dát do myčky, ale je potřeba je umýt ručně. Málokdo z nás po téhle akci se chopí utěrky a nádobí skládá do skříněk. Většina lidí použije odkapávač a doufá, že všechny ty hrnce přirozeně uschnou. Nevýhodou celé věci je, že odkapávač je monstrózní a zabírá spoustu místa. Co s tím?

Designérka radí: Kupte si srolovatelnou odkapávací mřížku a umístěte ji na dřez. Umyté věci odkapou přímo do umyvadla a vy nebudete muset utírat linku. Po sklizení nádobí mřížku srolujte a uskladněte. Můžete ji použít zase příště. A ještě jedna výhoda: mřížku můžete využít i při vaření, například při odkapávání umyté zeleniny nebo ovoce.

Kupte si skládací koš na prádlo

Prát se musí. Ale málokdo z nás má takový prostor, aby si mohl dovolit ještě skladovat obří koš na prádlo. Tahle proprieta je ale důležitá, protože pomáhá přenášet vyprané prádlo na věšení nebo ho uskladňovat na žehlení. Jenže jako to vyřešit?

Designérka radí: Pořiďte si skládací koš na prádlo (koupíte ho třeba v prodejnách Orion nebo 4Home). Nezabere vám moc místa a v případě potřeby ho jen vytáhnete, použijete a zase složíte.

Klasický koš na prádlo zabere hodně místa. Jeho skládací verze nikoliv. Zdroj: Profimedia

Udělejte si v lednici přehled

Všichni milujeme jídlo. Jenže občas je lednice plná věcí a člověk neví, kam sáhnout. Pomůžou třeba umělohmotné boxy na sýry a uzeniny. Ale ty přeci jen neřeší problém místa.

Designérka radí: Spoustu místa získáte, když do lednice umístíte závěsné koše. Hodí se pro skladování balených potravin. Koše koupíte třeba v Ikea.

Využijte místa na dveřích

Dveře neslouží jen k oddělení místností a většímu soukromí. Ale můžete je využít i jako místo pro zavěšení některých věcí.

Designérka radí: Pořiďte si háky na dveře. Můžete na ně zavěsit vše, co vám v prostoru překáží. Například domácí oblečení, župan, ale i třeba žehlicí prkno.

Vsaďte na plastová ramínka

Šatní ramínka jsou velká úspora místa. Navěsíte na ně spoustu oblečení, které pak jednoduše vyjmete ze skříně.

Designérka radí: Není ramínko jako ramínko! Ta plastová jsou na rozdíl od těch dřevěných, skladnější, lehčí a tenčí. To znamená, že vám ušetří i daleko více místa. Můžete si je dopřát v různých barvách a tak odlišit, komu oblečení patří.

Plastové věšáky jsou na místo úspornější než dřevěné. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.youtube.com, novinky.cz