Přisypte lógr z kafe do truhlíků s květinami. Bude to mít dvojí efekt

Koflíček právě dopité kávy, malý talířek pod ním, černá sedlina na dně hrníčku. Co s ní? Někdo ji naředí a vylije do odpadu, někdo vysype do koše. Je to škoda – vždyť lógr představuje úžasného pomocníka v hnojení zahrádky i truhlíků. Jako bonus navíc odpuzuje nejednoho škůdce.

Dáte si ke snídani nebo po obědě rádi turka? Anebo preferujete espresso? Možností, jak si vychutnat nápoj ze zrnkové kávy je celá řada. Několik studií již potvrdilo příznivé účinky na lidské zdraví, pokud se to s kávou nepřehání. Ideální množství je tedy do tří šálků denně. Káva dokáže snížit riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a dokonce je spojována s nižším rizikem onemocnění rakovinou. Je skvělou prevencí jaterních potíží, jako je cirhóza nebo jaterní fibróza. Pokud se bojíte žlučových či ledvinových kamenů, odpovědí může být zase káva, stejně jako v případě Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Stejně, jako středně silná káva v omezeném množství dokáže prospět lidskému tělu, umí prospět také na zahrádce a v truhlících. Poradíme vám, jak.

Káva prospívá zdraví – a kupodivu to platí u lidí i rostlin

Lógr boduje u pokojovek i na záhonu

Víte, že drtivá většina kávy, kterou si zakoupíte v obchodě, je už vlastně trochu žluklá? Káva nevydrží dlouho čerstvá a vyžaduje delikátní skladování, které je nad finanční i prostorové možnosti většiny jejich producentů a distributorů. Jemnou žluklost ale takřka nikdo nepozná. A pokud je řeč o zahradničení, květinám je to už úplně jedno. Kouzelná ingredience každého zahrádkáře je přitom prostým odpadem. Stačí, pokud lógr z dopité kávy nebudete vyhazovat, ale schováte jej – hodí se totiž jak na pokojovky, tak na zahradní i balkonové květiny.

Které rostliny pozvat na kávu?

Chcete, aby vaše zahrada také tak krásně kvetla? Tomuto kouzlu dopomůže i obyčejný lógr Zdroj: Debu55y / Shutterstock.com Pěstujete doma difenbachie? Tyhle masivní rostliny z rodu áronovitých původem z tropické a subtropické Ameriky jsou sice jedovaté, ale u nás velmi oblíbené. Na pozoru se musíme mít nejen před možnou otravou v případě požití, ale zatopit nám může pouhý kontakt kůže s jejich šťávou. To azalka neboli pěnišník z čeledi vřesovcovitých má naopak léčivé účinky. Doporučuje se proti horečce, kořen reguluje funkci ledvin a tinktura se užívá k léčbě revmatismu. Ale hlavně – azalky nádherně kvetou. Barevná škála jejich květů nebere konce, stejně jako počet druhů a kultivarů. Kvetou od ledna do srpna, a pokud azalky i difenbachie chcete podpořit, právě pro ně představuje lógr ideální řešení.

Nejdříve do kompostu

Společně s růžemi, muškáty, hortenziemi a řebčíky neboli komonkami, totiž potřebují kvalitní kompost. Lógrové tipy můžete aplikovat i na ovocnou zahrádku – dělá dobře borůvkám, malinám a ostružinám. Pokud pěstujete rajčata, kávová sedlina jim udělá také dobře. Lógr ale není nejlepší přidávat rovnou do vrchních vrstev hlíny, tím hrozí překyselení, které nemusí některým rostlinám prospět. Nechte ho nejdřív „projít“ vermikompostérem nebo klasickým kompostem. V čem je lógr takovou výhrou? Obsahuje fosfor, hořčík, chrom, draslík, dusík a vápník. Navíc zbavuje půdu těžkých kovů. Hnojení lógrem má však jednu stopku: Nehodí se pro sazeničky, ani pěstování ze semen.

Repelent z ranní kávy?

Decimují vaši zahradu mšice, slimáci a šneci? Právě těm námi milovaná vůně kávy přijde odporná. Nemají ji v lásce ani mravenci. Může za to jak kofein, tak takzvané diterpeny, které mají úžasné antimikrobiotické účinky – a pro některý hmyz jsou toxické. Komu naopak v zahrádce lógr nevadí, jsou užitečné žížaly, které kypří půdu. Pokud z lógru uděláte odvar, který přecedíte, můžete jej v podobě spreje využít dokonce jako repelent proti komárům nebo postřik proti housenkám.

