Jak se zbavit octomilek: Jedna věc vám nepomůže. Musíte dodržet těchto pět tipů

Obtěžují, poletují sem a tam a mít je doma je nadmíru protivné. Víte, o kom je řeč? Otravné mušky octomilky. Znenadání se objeví a zanedlouho jsou jich celá hejna. Proto neváhejte a začněte jednat. Pokud nezabere prevence, je na místě účinná a rychlá likvidace!

Navštívili vás nezvaní hosté? A vyskytují se obzvlášť v okolí odpadkového koše, mísy s ovocem či obklopily sklenku nedopitého sladkého nápoje? Tak to budou jistě octomilky. Lákají je zbytky piva či vína, ale také vše kvašené a samozřejmě i vlhkost odtokových odpadů. Jediné, co vás před nimi preventivně ochrání, je dokonale čistá kuchyně bez těchto lákadel a okamžité uklízení nedojedených potravin.

Pokud se nebudete držet tohoto pravidla, váš boj s nimi bude marný. Mají totiž až neskutečnou schopnost rychlé reprodukce. Samička naklade najednou až 400 vajíček. Další octomilky se pak, a to už třeba přímo u vás doma, vylíhnou za 3 až 4 dny, v závislosti na teplotě. Přestože jsou octomilky vždy v početní převaze, nevzdávejte se!

V žádném případě nenechávejte stát na lince nebo kdekoliv v kuchyni nedopité nápoje, ale ani prázdné sklenice, plechovky a láhve od pití. Vždy je okamžitě opláchněte nebo je dejte rovnou myčky. Zdroj: profimedia.cz

Doma nechtěné, ale pro vědu užitečné

Octomilky obecné jsou velmi zajímavým zástupcem rodu malého dvoukřídlého hmyzu z čeledi octomilkovitých. Ačkoliv je ve svých domácnostech nechceme, docela dobře slouží vědě. Často se totiž využívají v genetických výzkumech a náleží k zásadním modelovým organismům vývojové biologie. Vynikají svou schopností létat na velkou vzdálenost a svým dokonale vyvinutým čichem. Existuje obrovské množství jejich druhů a jejich barevnost je velmi pestrá. Mohou být žluté, hnědé, černé i lehce načervenalé. Dosahují velikosti něco kolem 2 až 4 mm.

Použité nádobí ihned do myčky

Octomilky neboli kvasné mušky si rády pochutnávají na zbytcích nápojů, jako jsou mošty, džusy, pivo, víno a sladké limonády. V žádném případě proto nenechávejte stát na lince nebo kdekoliv v kuchyni nedopité nápoje, ale ani prázdné sklenice, plechovky a láhve od pití. Vždy je okamžitě opláchněte nebo je dejte rovnou myčky. Jinak jsou to totiž pro octomilky bezva lákadla.

Dezinfikujte pravidelně odpad a koš udržujte v čistotě

Máte pocit, že vaše kuchyň je zcela bez nástrah pro tyto titěrné potvůrky, a přesto vám octomilky létají po bytě? Vyčistěte odpad ve dřezu a zkontrolujte i odpadkový koš. Na sifon v kuchyni použijte buď čistič odpadů z drogerie, anebo do něj nasypte sáček jedlé sody, kterou zalijte octem a nechte asi 10 minut působit. Pak vše spláchněte horkou vodou. Koš pečlivě vymyjte a vždy dobře zavírejte. A tip pro vás? Na dno koše nasypte pár paliček hřebíčku, jeho aroma totiž octomilky nesnášejí.

Zaútočte vysavačem

Máte dojem, že drobné octomilky považují vaši domácnost za svoji? Vezměte do ruky vysavač. Je to účinná zbraň nejen v boji s prachem a drobečky. Stačí, když kamkoliv na mističku položíte kousek zralého, nejlépe hnijícího ovoce, a v momentě, kdy se na něj hmyz z celého bytu slétne, jednoduše mušky vysajte. Sice je to nezlikviduje všechny, ale většiny se zbavíte.

Máte pocit, že vaše kuchyň je zcela bez nástrah pro tyto titěrné potvůrky? Lákat je může i odpad ve dřezu. Zdroj: profimedia.cz

Žádné ovoce nenechávejte mimo lednici

Ovoce, hlavně to přezrálé, které začíná kvasit a hnít, je pro octomilky učiněný ráj. Raději takové ovoce vyhoďte, stejně by vám neudělalo dobře. Ideální je, pokud ho odneste rovnou do popelnice nebo kontejneru na bioodpad. Zdravé ovoce uchovávejte nejlépe v lednici a včas zkonzumujte.

Vyrobte past

Nalijte ohřátý jablečný ocet do nádoby a přidejte k němu trochu cukru a pár kapek jaru či jiného prostředku na mytí nádobí. Teplé aroma octa mušky přiláká a mýdlové bubliny změní povrchové napětí kapaliny, takže se hmyz v tekutině utopí. Past poličte opakovaně několik dní za sebou, ale pozor, bílý ocet nefunguje.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz,www.zena.aktualne.cz, www.okolobytu.cz