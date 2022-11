Japonci mají geniálně jednoduchý trik na kvetení orchidejí. Kvetou jim nádherně

Orchideje nikdy nezklamou. Krásně voní, kvetou a navíc vám vždycky zvednou náladu. Co můžete udělat pro to, aby jejich květenství vydrželo co nejdéle?

Orchideje patří mezi oblíbené pokojové rostliny. A není divu – jsou zdobné poměrně nenáročné, a když jim dáte světlo, teplo a občasnou zálivku, rostou jako o život. Podle japonských zahradníků ale existuje pár jednoduchých rituálů, které jim mohou ještě více zpříjemnit život. Když je budete pravidelně dělat, odměna vás nemine.

Zalévejte podle barvy kořenů

U těchto exotických rostlin je těžké odhadnout, kdy potřebují zálivku a kdy je naopak příval vody obtěžuje. Rozklíčovat tenhle „zalévací hlavolam“ můžete podle barvy kořenů. Jsou-li zelené, orchideje jsou zavlažené, spokojené a nic nepotřebují. Jakmile ale „chytnou“ šedavý odstín, je to znamení, že substrát je suchý a potřebuje svou porci vody.

Šedé kořeny jso uznámkou toho, že rostlina potřebuje vodu. Zdroj: Profimedia

Koupel jednou měsíčně

Japonští pěstitelé orchidejí doporučují vyhlásit jednou za měsíc „velké koupání“. Týká se všech orchidejí, které máte doma. Jak taková kratochvíle probíhá? Jednoduše. Vezmete květináče s orchidejemi a dáte je do větší nádoby (či nádob) a zalijete vodou. Květiny ponecháte v lázni 20 minut a poté je přesunete do „sucha“.

Česneková vzpruha

Každé dva týdny byste měli orchidejím dopřát dávku vitaminů a minerálů. Tu zajistíte česnekovým roztokem. Jak si ho vyrobíte? Je to jednoduché. Vezměte tři stroužky česneku. Pozor – neloupejte je! I se slupkou je nakrájejte na kousky, vložte do uzavíratelné dózy a zalijte 1 litrem vody. Směs „zavíčkujte“ a nechte 24 hodin odležet. Poté používejte jako zálivku, odpudí dotěrný hmyz a případné škůdce. Navíc pomůže kořenům k lepšímu růstu a rozvoji.

Česnek dodá orchidejím vitaminy a minerály. Zároveň odpuzuje hmyz. Zdroj: Profimedia

Mléčné osvěžení

Jednou za dva týdny otřete listy orchidejí mléčným roztokem. Ten si vyrobíte z 1 dílu mléka a 2 dílů vody. Pak stačí jen namočit odličovací tampon do směsi a vytřít listy po obou stranách (tedy na povrchu i zespodu). Listy pak budou krásně zelené a silné.

Otírání listů mléčnou vodou zlepší jejich barvu i pevnost. Zdroj: Profimedia

Substrát měňte jednou za 2 roky

Aby vaše orchideje dobře prospívaly, udělejte jim jednou za 24 měsíců velkou údržbu. Odstraňte z květníků starý substrát. Poškozené části kořenů ostřihněte a poté jednotlivé orchideje zasaďte do nového substrátu. Nádherně porostou!

Jednou za dva roky by se měla orchidea přesadit. Zdroj: Profimedia

