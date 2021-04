Jak vypěstovat brambory v plastovém pytli: výnos je vyšší a ušetříte místo

Nemusíte mít pole ani velkou zahradu, abyste si vypěstovali vlastní chutné a zdravé brambory. Postačí vám k tomu slunné místo na dvorku nebo na balkóně a velký plastový pytel. Výnos při pěstování v pytli bývá dokonce vyšší než z volné půdy, což je další důvod, proč tuto metodu vyzkoušet.

Brambory na našich talířích poměrně zevšedněly a jejich přínos pro lidské zdraví přestal být oceňován tak, jak by si zasloužily. Připomeňme tedy, že jsou pro nás zdrojem vlákniny i vitamínů B6 a C, které v nich v hojné míře zůstávají i po uvaření. Z minerálů v nich najdeme zejména hořčík, železo a draslík, který upravuje krevní tlak. Rané brambory na loupačku s tvarohem a bylinkami se stanou skvělou večeří za horkých letních dnů. Pokud je sklidíte z vlastní minizahrádky, budou vám o to více chutnat.

K pěstování v pytli je třeba zakoupit několik sadbových brambor nebo brambor v bio kvalitě, protože obyčejné brambory z obchodu bývají ošetřeny proti vyklíčení. Uložte je na teplé a temné místo (na světle by zezelenaly!) a čekejte tak týden dva, dokud se na nich neobjeví klíčky o délce půl centimetru až centimetr.

Instruktorka ve videu brambory před sadbou pokrájí tak, aby na každém kousku byly aspoň dva klíčky. Krájením však vzniká riziko infekce, takže pokud s pěstováním brambor teprve začínáte, raději vyberte menší odrůdy, abyste je krájet nemuseli. Nakrájené kousky by rozhodně měly být ošetřeny fungicidním prostředkem.

Připravte si pevný plastový pytel, případně pytel jutový, který je prodyšnější. Do toho plastového budete muset vystříhat otvory pro odtok vody. Pytel naplňte do jedné třetiny zahradnickým substrátem promíchaným s kompostem a hnojivem určeným na brambory. Hnojivo by mělo být bohaté na draslík, ale nesmí obsahovat příliš mnoho dusíku, který by oddálil dozrávání hlíz.

Brambory položte na substrát klíčky vzhůru a zasypte asi 5 cm vrstvou zeminy. Pytel postavte na slunné místo, sadbu pořádně zalijte a chraňte ji před posledními mrazíky. Pomůže například, když strany pytle na noc vyrolujete nahoru a secvaknete kolíčkem na prádlo - vytvoříte tak provizorní skleník, kde bude bramborám tepleji.

Během růstu rostlin postupně do pytle doplňujte substrát, až ho téměř naplníte. Zálivka je lepší vydatná a méně častá, než malá a pravidelná. Budete tak mít jistotu, že se vláha dostane ke kořenům.

Jakmile listy a stonky začnou žloutnout, čas sklizně se přiblížil. Přestaňte zalévat, zežloutlé části odstraňte a vyčkejte ještě tak týden dva, než pytel rozříznete a vyjmete z něj zaslouženou lahodnou úrodu.

