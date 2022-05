Plíseň ve sprše: Chytré triky, jak jí snadno předcházet

Bojujete pravidelně s plísní ve sprše? Na likvidaci plísně můžete použít spoustu průmyslově vyrobených i doma nalezených prostředků. Jak ale zatočit s plísní ve sprše jednou provždy? Nutná je prevence, ale možná je třeba udělat víc!

Plíseň ve sprše není jen špína, ale i zdravotní problém

Problém není plíseň, ale její příčina. Plíseň je samozřejmě nechtěná, zdraví nebezpečná a také velmi neestetická. Šíří se a ničí materiály i pěkný vzhled interiéru. Plíseň také není jen špína, ale živý organizmus, který však není v našich obydlích žádaný, a naopak inhalace plísňových spor může přivodit nepříjemné zdravotní komplikace především citlivějším jedincům.

Problém není, jak plíseň vyčistit. Na to máme řadu přípravků, a i ty domácí jsou běžně účinné. Na plísně lze rozhodně použít savo, čpavek, ale také ocet či oblíbený ocet se sodou. I když plíseň dobře a viditelně odstraníte, bude se nejspíš v místě objevovat znova. Problémem je především vlhkost, která je v interiéru nežádoucí, nedůkladný úklid a stavební nedokonalosti. Ani v kuchyni či koupelně, kde je tekoucí voda, není nutné potýkat se s plísní. Důležitá je rozhodně hlavně prevence.

Vyčistit plíseň ve sprše nestačí

Najděte zdroj problému a preventivně bojujte s opětovným výskytem. Pokud jde o sprchový kout, pak je jasné, že ubránit se vodě v jeho okolí je náročnější, ale ne nemožné. Preventivním opatřením číslo jedna je kvalitní a časté větrání. Ale také použití materiálů, které rychle a dobře schnou. V místech, kde se plíseň objevuje, eliminujte například i sušení mokrého oblečení, ale také zvlhčovač vzduchu nebo rostliny mohou zvyšovat vzdušnou vlhkost. Naopak vám může pomoci filtrace vzduchu přes aktivní uhlí.

Plíseň ve spárách je problém mnohých koupelen. Zdroj: RJ22 / Shutterstock.com

Snažte se minimalizovat vlhkost v okolí sprchy

Pokud protékají kohoutky, proveďte výměnu těsnění. To stejné platí o dovírání dvířek sprchového koutu, ale také případné obnově izolačních tmelů. K zajištění spojů v koupelně se obvykle používá obyčejný silikon v tubě. Jeho použití je nesmírně jednoduché a s trochou šikovnosti jej zvládne aplikovat kdokoli. Izolované spoje silikonem lze nejen dobře čistit, ale lépe se i vysuší. Vlhkosti i plísni silikon zabrání dostat se do spár a udržet se v mikro mezerách nedostatečně těsnících materiálů.

Máte možnost odvětrání či vysušení? Rozhodně ji pravidelně využívejte. Je to jednodušší než manuální osušení problematických míst.