Co udělat s pokojovkami právě nyní?

Dny se prodlužují a to znamená, že se naše pokojové rostliny začínají probouzet ze zimního spánku. Nyní je tedy ten ideální čas na jarní očistu zelených přátel. Rostliny se nám pak odmění krásným vzhledem a kvalitním čištěním vzduchu.

Sukulenty, kaktusy, tropické rostliny a kapradiny mají své vlastní specifické potřeby. Každá rostlina na jaře ale potřebuje trochu pozornosti. Ta se skládá z pěti kroků. (Zdroj: pistilsnursery.com)

1. Přesazení

Stejně jako my se po ránu rádi protáhneme, i naše rostliny po zimním spánku natahují listy i kořeny a hledají sluneční svit a živiny. Proto jim dopřejte prostorný květináč, v němž se jejich kořeny na sebe nebudou mačkat. Snížíte tím navíc riziko hniloby. Každou rostlinu samozřejmě přesazovat nemusíte, záleží na vašem individuálním posouzení, zda stačí pouze přidat novou a čerstvou půdu nebo je nutné zvolit větší domeček. Poznáte to tak, že rostlina svůj květináč jednoduše přerostla.

Zelenec s příliš přerostlými kořeny - je čas jej přesadit. Zdroj: Scott Latham / Shutterstock.com

Kořeny vyrůstají ze dna nebo přes půdu. Květináč vypadá, že praskne a voda protéká přímo půdou aniž by se vsakovala. V tu chvíli je čas pořídit větší květináč, vhodný substrát na pokojové rostliny a vyhradit si hodinku času na přesazení.

2. Prořezejte, ořízněte a vyčistěte

Většina našich pokojových rostlin pochází z velmi teplých nebo tropických či suchých míst, kde nemají čtyři roční období. Proto mohou být ze zimy vyčerpané. Tuto „mrzutost" projevují zežloutnutím, padáním listů, zhnědnutím, vadnutím, apod. Jaro je tedy ideální příležitostí, jak se zbavit těchto smutných listů, aby mohla rostlina nabrat druhý dech a vstoupit do aktivního růstu. Navíc, podle feng-šuej, dobrá energie plyne pouze tam, kde jsou rostliny zdravé a bez nemocných lístků.

Ořezat: Odřízněte všechny listy, které začínají žloutnout nebo hnědnout.

Prořezat: Na rostlinách ořízněte všechny stonky, které rostlinu přerostly. Na jejím místě se vytvoří nové.

Likvidace: Je to smutné, ale je možné, že rostlina přes zimu uhynula. V tu chvíli ji poděkujte za to, že vám dělala radost a vyhoďte ji do kompostovací popelnice.

Pokojové rostliny si zaslouží celoroční péči, na jaře byste se jim měli věnovat ještě více Zdroj: profimedia.cz

3. Dopřejte jim výživu

S příchodem jara je ideální čas dát rostlinám energii navíc. Nezapomeňte však hnojivo zředit podle doporučení na obale. Pokud máte domácí kompost, můžete rostlinám dopřát čistě bezchemickou péči.

4. Jarní úklid: rostliny potřebují kyslík

I na krásné zelené listy bychom neměli při jarním opečovávaní zapomenout. Po zimě budou zaprášené a budou vypadat unaveně. Proto je vhodné listy otřít houbičkou namočenou ve vlažné vodě. Nezapomeňte vyčistit obě strany listu, aby se rostlinám dobře dýchalo. Dejte si však pozor, abyste listy nepolámali.

Listy rostlin po zimě dobře z obou stran utřete Zdroj: profimedia.cz

Spodní stranu listu podepřete dlaní a poté jemně utřete vrch listu. Pokud vás otírání nebaví, dejte rostliny do vany a osprchujte je vlažnou vodou. Dejte si však pozor, aby tlak nebyl příliš intenzivní. Poté, co jsou listy čisté, můžete je postříkat organickým leskem. Budou se lesknout, zabrání se dalšímu usazení prachu a zároveň zahnívání způsobené škůdci a plísní.

5. Stěhování podle sluníčka

Je možné, že jste rostliny na podzim přemístili blíže k oknu, aby získaly více světla. Nyní je čas je opět přestěhovat. Okna orientovaná na jih a západ budou propouštět více agresivního slunečního záření, které některé tropické rostliny žijící ve spodních patrech pralesa nemusí přežít. Místo nich dejte na toto místo sukulenty a kaktusy. Pokojovky však můžete přemístit i podle toho, jak si chcete byt či dům designovat. Myslete však vždy na potřeby dané rostliny. (Zdroj: getbusygardening.com)