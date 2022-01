Proč nikdy nečistit toaletu a další keramické povrchy jedlou sodou?

Stále více lidí dává přednost ekologičtějšímu čištění domácnosti a namísto chemických přípravků sázejí na ocet, citronovou šťávu a jedlou sodu. Jistě, tito pomocníci, kteří se dávno nepoužívají jen v kuchyni, dokáží v lecčem čističe z obchodu spolehlivě nahradit. Věděli jste ale, že i zmíněnou jedlou sodu byste při úklidu měli používat s rozvahou? Na několik typů povrchů se totiž v žádném případě nehodí. Mohla by je dokonce poškodit.

Zdroje: prozeny.cz, bydleni.magazinplus.cz, nazeleno.cz, jakcistit.cz

Je to už dávno, co spousta lidí přestala v drogériích kupovat předražené chemické přípravky na čištění domácnosti a dala přednost raději levnějším, a hlavně ekologičtějším alternativám, které v mnoha případech dokáží odvést svou práci lépe než známé čističe z obchodu. Stále populárnější je použití jedlé sody v kombinaci s citronovou šťávou a octem. Jedlá soda skvěle zatočí s mastnotou, zbaví hrnec silných připálenin, pohlcuje nežádoucí pachy a je silným protivníkem v boji s vodním kamenem. Její schopnosti jsou jistě nezpochybnitelné. Málokdo však ví, že ani jedlá soda by neměla přijít do styku s mnoha typy povrchů, neboť by je mohla nenávratně poškodit.

Jedlá soda s citronem či octem tvoří skvělý přípravek na čištění. Nehodí se však na všechny povrchy. Zdroj: shutterstock.com

Jedlá soda a keramické povrchy

Přestože se na první pohled může zdát, že je jedlá soda úžasná při čištění toalety, umyvadel či varných sklokeramických desek, rozhodně tomu tak není. Ano, jedlá soda sice povrchy skvěle vyčistí a po jejím použití se budou jen blýskat. Malé krystalky sody ale umí keramické povrchy a porcelán nejen vyčistit, ale také pěkně poškrábat. Po čase si pak začnete všímat, že vaše toaleta či varná deska zdaleka není tak zářivá jako kdysi a je spíše matná. S každým čištěním jedlou sodou totiž dochází k narušení svrchní vrstvy materiálu.

Zkuste tedy příště vsadit jen na jemný hadřík lehce namočený v octu. Se zašlou toaletou vám pak pomohou colové nápoje. Stačí tuto oblíbenou limonádu nalit do záchodové mísy obdobně jako klasický přípravek na čištění toalet, nechat pár minut působit a nakonec mísu dočistit kartáčkem či štětkou. Pak stačí jen spláchnout a je hotovo.

Jedlá soda může keramický povrch poškrábat. Zdroj: ThamKC / Shutterstock.com

Čištění šperků a zrcadel jedlou sodou

A kvůli své schopnosti věci poškrábat se soda bikarbona nehodí ani na čištění oken, zrcadel či šperků. I na těch by se totiž po použití objevily nevzhledné škrábance a dobrým úmyslem byste napáchali více škod než užitky. Určitě jste už někdy slyšeli, že se jedlá soda skvěle hodí na rozzáření zašedlého stříbra anebo zlata. S oblíbeným řetízkem či náušnicemi se ale raději obraťte na profesionály. Určitě se vyplatí raději zaplatit za jejich službu, než pak plakat nad nenávratně poškozenými šperky.

Na zrcadla a okna ale žádné speciální přípravky nepotřebujete. Hravě je totiž vyleštíte roztokem vytvořeným z vody a citronové šťávy, případně octu. Klíč pak ovšem ani tak netkví v tom, jaký přípravek při čištění použijete, ale spíše v tom, s jakým hadříkem povrch čistíte. Vždy používejte hadřík s jemnými vlákny. Při troše cviku pak dokážete zrcadlo naleštit i s trochou naprosto obyčejné vody.

Jedlou sodou nádobí nedřete. Připáleniny s ní jen zasypte a nechte působit. Zdroj: Profimedia

Jak zbavit nádobí připálenin

Jak bylo zmíněno, jedlá soda si poradí i s připáleným hrncem či jiným nádobím. Používá s v tomto případě ale jinak, než byste si možná mysleli. Zapomeňte na zběsilé drhnutí pánve s houbičkou a lžičkou sody a vsaďte na mnohem šetrnější metodu. Dno nádobí bohatě zasypte jedlou sodou, zalijte jej vroucí vodou a nechte jej přes noc odmočit. Druhý den půjdou připáleniny odstranit takřka samy.