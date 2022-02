Renovace koupelny do 5000 Kč. Chytré triky, které z ní udělají novou místnost

Možná si už nějaký ten pátek říkáte, že by si vaše koupelna zasloužila rekonstrukci. Na rozsáhlou přestavbu, která leckdy vyjde i na několik desítek tisíc korun, ovšem zkrátka momentálně nemáte dostatek finančních prostředků. Věděli jste ale, že své koupelně můžete vdechnout nový život i s pomocí několika málo triků, kvůli kterým nebudete muset sahat hluboko do peněženky?

Zdroje: living.cz, living.iprima.cz, papernstitchblog.com

Rekonstrukce nejrůznějších místností v bytě či v domě jsou poměrně otravné. Nejvíce ale v případě koupelen. Kromě toho, že takové přestavby nejsou zrovna nejlacinější, se totiž během stavebních prací musíte na několik dní bez koupelny zkrátka obejít. Jde to ale i jinak. V koupelně stačí změnit jen několik málo věcí, díky kterým získá tato místnost zcela jiný nádech, bude vonět novotou a bude mnohem útulnější.

Ke zútulnění a proměně koupelny pomohou vhodně zvolené doplňky včetně ručníků. Zdroj: S_Photo / Shutterstock.com

Pryč s věcmi, které nepoužíváte

Tato rada může být pro mnohé poněkud úsměvná, ale možná právě i vy patříte mezi ty, kterým se během let na okraji vany nahromadila spousta nejrůznějších lahviček od šampónů a sprchových gelů. A jistě některé z nich používáte více než jiné. Nekompromisně se tedy rozlučte se šampónem, který jste si vloni pořídili a použili jej jen párkrát. Přehršel lahviček vytvoří pocit neuspořádanosti a chaosu. Ponechte si tedy jen ty produkty, o kterých víte, že je pravidelně používáte, a vyhoďte, případně ukliďte do skříňky, všechny zbývající. Uvidíte, že vaše koupelna bude okamžitě působit čistěji, a hlavně prostorněji. A to úplně zadarmo!

Eleganci dodají koupelně živé květy. Zdroj: Smiltena / Shutterstock.com

Doplňky do koupelny

Možná že už vaše předložka u vany či u umyvadla zašedla. Svou funkci sice plní na jedničku, ale vizuálně koupelně rozhodně nijak nepomáhá. Smiřte se s tím, že její dny slávy jsou dávno pryč a podívejte se v obchodě po nové. Předložky do koupelny pořídíte za částku kolem 100 korun. S předložkami si můžete vyhrát. Zvláště pak, máte-li v koupelně větší prostor. Kobereček klidně umístěte i doprostřed místnosti. Koupelnu tak zútulníte.

Jak bylo zmíněno, koupelně rozhodně prospěje, když se zbavíte nejrůznějších lahviček od šampónů a mýdel, které nepoužíváte. Ty, bez kterých se na druhou stranu neobejdete, zkuste přelít do skleněných nebo různých ozdobných lahviček s dávkovačem. Koupelna pak bude působit luxusněji, a to jen s investicí pár desítek korun.

Dejte do koupelny také barevné svíčky, dekorativní vonné esence anebo třeba obrazy. Uvidíte, že ji rozzáří a vy si v ní rázem budete připadat úplně jinak. Vybírejte a nakupujte ovšem s rozumem. Ne na každé polici musí být vystavena svíčka nebo jiná dekorace.

Investovat můžete i do nové baterie u umyvadla nebo ve vaně. Krásnou baterii se vám podaří sehnat i za 2 000 korun a koupelnu okamžitě rozjasní. Zvláště pak v případě, kdy jsou vaše kohoutky už několik let staré a během úklidu už je takřka nemožné je skvěle naleštit.

Stále větším trendem jsou podsvícená zrcadla. Zdroj: alexandre zveiger / Shutterstock.com

Dlaždice do koupelny

Tento krok je sice oproti ostatním poněkud dražší a vyžaduje i více práce, ale rozhodně stojí za to. Zkuste v koupelně vyměnit dlaždice. Ne všechny, pochopitelně. Jen odstraňte pár z nich na různých místech a nahraďte je jinými obklady, které se k ostatním hodí. Poohlédněte se po kontrastních barvách anebo nejrůznějších mozaikách. Stěny v koupelně tak okamžitě prokouknou. Pokud se vám ovšem do výměny dlaždic nechce pouštět, koukněte se v obchodě po voděodolných samolepkách, které na obklady nalepíte.

A s dlaždicemi souvisejí také spáry. Ty vlivem vody, hlavně pak u vany nebo u sprchového koutu, rychle tmavnou, v důsledku čehož může koupelna působit dokonce špinavě. Není proto nic jednoduššího než spáry vyčistit. Vymíchejte z octu a jedlé sody pastu, naneste ji na zašlé spáry, nechte chvíli působit a následně spáry vydrhněte starým zubním kartáčkem.

Pobyt v koupelně nám zpříjemní květiny. Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Skříňka do koupelny

V neposlední řadě je třeba zmínit koupelnový nábytek, neboť ten dokáže koupelnu proměnit skutečně markantně. Jestliže nejste dlouhodobě spokojeni se skříňkou na kosmetiku či je nějak poškozená, můžete se buď vrhnout na vlastní pěst do její renovace, anebo si pořídit skříňku zcela novou. Skříňky do koupelny lze zakoupit již za několik málo stovek korun. Obdobně můžete vyměnit také zrcadlo. Myslete na to, že by v koupelně mělo být co nejvíce uklizeno. Je tedy nežádoucí, aby se všude možně povalovaly nejrůznější krémy, pleťové vody, mýdla a šampony. Úložný prostor můžete rozšířit například nákupem zrcadla s vlastí zabudovanou skříňkou.