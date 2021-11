Spáry mezi dlaždicemi: Hospodyňka objevila geniální a levný způsob čištění spár

Znáte triky na čištění spár? Na porézní a často světlé spáry fungují speciální prostředky, ale také řada doma běžných surovin Ty si dokáží poradit se špínou, a navíc téměř nic nestojí. Víte, jak čistit spáry mezi dlaždicemi?

Spáry mezi dlaždicemi nejsou všechny stejné

Spáry vyplněné šedým cementem na první pohled mnohé skryjí, ale stejně tak jako světlé spáry, nabalují na sebe nečistoty, mastnotu, rez či plísně. Materiál spárovací hmoty je totiž vždy poréznější a mírně hrubší než okolní hladká a vyšší dlažba nebo obklady. Znáte způsoby, jak odstranit ze spár nahromaděné nečistoty?

Zašlé spáry a okraje kachliček jsou věčným problémem většiny koupelen. Zdroj: Ambiento / Shutterstock.com

Zaručení pomocníci na čištění spár

Není co naplat, speciální čistící prostředky jsou skutečně účinné a jejich používání je velmi jednoduché. Jejich výhodou je často i fakt, že jsou vyústění lahviček či spreje ideálně uzpůsobeny k aplikaci do spár, což je rozhodně velká výhoda. Žádné plýtvání či speciální pomůcky nejsou třeba.

I čištění parou je velmi efektivní, ale bohužel nákupní cena parních čističů dobrých značek bývá značně nákladná. Vyrábějí se samozřejmě i levnější verze, ale jejich výdrž či síla nejsou často srovnatelné s dražšími a výkonnými čističi.

Levné prostředky na čištění spár mezi dlaždicemi

Z osvědčených surovin běžných v domácnostech lze rozhodně doporučit ocet a kypřicí prášek, případně silnější kombinaci v podobě kyseliny citronové a sody. Sodu lze také zkombinovat s bělícím prostředkem. Směsi uvedených ingrediencí se nanášejí přímo na spáry. Rozhodně je vhodné nechat je působit alespoň půl hodiny a až poté drhnout spáry kartáčem.

Spáry chceme mít čisté, ale pokud možno bez práce. Zdroj: Shutterstock.com / kazoka

Agresivní a účinné prostředky na spáry

I jiné prostředky se osvědčily a jejich použití je o něco jednodušší, než výroba vlastní směsi. Často je lze aplikovat z tuby či lahvičky přímo do spár. Mezi tyto běžné prostředky patří například zubní pasta, nicméně někdy není dostatečně účinná. Zvlášť to platí u mastných nečistot v kuchyni či koupelně.

Mezi uživateli sociálních sítí se nyní šíří staronový trik. Když nebyla možnost použít specifický prostředek, přišel hospodyni pod ruku prášek na praní a hned byl na světě další fígl. Mnohem agresivnější prášek na praní nebo ten do myčky v sypké i tekuté podobě se na čištění spár osvědčil. Sypký prášek je samozřejmě nutné zvlhčit vodou. Tekuté prostředky lze použít přímo, například za pomoci kartáčku na zuby.

Vyzkoušejte nejjednodušší čističe, které už máte

Reakce s nečistotami s práškem na praní je většinou okamžitá a viditelná. Také drhnutí je rozhodně méně náročné a není nutné vynaložení velké síly. Tyto prostředky také dobře bělí a světlé spáry vypadají velmi pěkně již po první aplikaci, krátkém okartáčování a opláchnutí.

