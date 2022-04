Je nejvyšší čas vysít velikonoční osení: Chytrý trik s řeřichou a čočkou

Zasít a vypěstovat velikonoční osení se vám může zdát snadné. Často se ovšem stává, že nevyroste dostatečně hustě nebo se zlomí. Teď je ten nejlepší čas osení vysít, aby se vám zazelenalo do Velikonoc. Jak uspět?

Pro dokonalé velikonoční osení musíte zasít semena pšenice, žita nebo ječmene deset dnů před svátky. Semena nesmí být tepelně opracovaná, nevyklíčila by.

Co si připravit?

Potřebujete nádobu, může to být miska, květináč či malý kyblík, ale osení pěkně vypadá i ve vaječných skořápkách či vaječných prokladech. K výsevu postačí běžný substrát, odtok vody není nutný, protože osení nebudete mít v nádobě dlouhou dobu. Avšak je vždy lepší, aby nádoba měla na dně otvor, pokud nemá, dejte na dno vrstvu štěrku, kamínků nebo keramzitu.

Chladné místo způsobí, že rostlinky budou silné. Zdroj: Shutterstock

Osení vypadá skvěle ve vaječných skořápkách. Zdroj: Profimedia

Trik s alobalem

Na substrát nasypte zrní, navlhčete nejlépe rozprašovačem a nezasypávejte je. V tento okamžik až do vyklíčení osení potřebuje světlo, teplo a vlhko. Nádobu umístěte blízko okna a pokud to venku na příliš rozzářené dny nevypadá, zkuste starý trik - za květináč či misku dejte alobal nebo malé zrcadlo, které odrážejí světlo na klíčky. Zpočátku můžete semínka i zakrýt potravinovou fólií, zvýší se tak vlhkost a klíčení se urychlí. Na noc však osení raději přesuňte na chladnější místo, jen tak budou rostlinky pěkně silné. Jakmile se objeví první zelené klíčky, měl by být květináč celý den na světlém, ale chladnějším místě. Pokud ho máte na parapetu, pod kterým sálá topení, zkuste vybrat jiné místo nebo nádobu podložte, aby byla výš a hlavně dál od tepelného zdroje.

Naklíčenou řeřichu můžete po svátcích ostříhat a přidat do salátu. Zdroj: Shutterstock

Řeřichové klíčky

Nesehnali jste obilí, nebo jste je prostě jen nestihli vysít včas? Pokud je pár dnů před Velikonocemi, může vás zachránit obyčejná řeřicha. Semínka můžete nasypat na nízkou vrstvu substrátu, ale i na kousek navlhčené vaty. Pokud je budete pravidelně rosit, za tři dny budete mít nádherné zelené osení. A když není ani řeřicha? Zapátrejte ve svých zásobách, kde jistě objevíte neloupanou, nepůlenou a nepředvařenou čočku. A máte vyhráno. Semínka propláchněte a namočte je asi na půl dne do vlažné vody. Postavte na teplé místo, poté slijte a vysejte do substrátu. Za pár dnů vyklíčí, stejně jako fazolky mungo nebo hrách, které lze v případě nouze také použít. Výhodou je, že po Velikonocích můžete klíčky ostříhat a přidat třeba do salátu nebo si jimi posypat chleba s máslem.

Zdroje: www.living.cz, zahradnickakucharka.cz