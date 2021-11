Vrzající podlaha: Triky, kterými se otravných zvuků konečně zbavíte

Bydlíte ve starším domě a téměř pod každým vaším krokem zní podivné zvuky vrzající podlahy? Pro někoho to může být jistá poetika, jiné to může přivádět k šílenství. Jestliže se řadíte do druhé skupiny, poradíme vám, co se s vrzáním podlahy dá dělat.

Je zcela přirozené, že některé úseky vaší podlahy začnou časem vrzat či skřípat. Jak plyne čas, dřevo v podlaze se díky změnám počasí rozpíná a smršťuje. Tento neustálý pohyb ve dřevě postupně uvolní spoje mezi jednotlivými díly podlahy a uvolní se i spoje slepené lepidlem. Existují však jednoduché způsoby, jak se vrzání zbavit.

Co je příčinou?

Vrzání je většinou způsobeno třením dřeva o dřevo. Dochází k tomu z důvodu působícího tepla a sucha, anebo naopak vlhkosti. V prvním případě se parkety začnou smršťovat a ve druhém zase rozšiřovat. Dřevo je prostě živý materiál, který reaguje na změny ve svém okolí. Takže se často stává, že se jednotlivá prkna či parkety uvolňují ze svého lepidlového lůžka. A to je přesně ta chvíle, kdy se začne ozývat vrzání. Pokud se jedná o vrzání jen v určitých místech, nemusíte hned celou podlahu renovovat, i tak je nepříjemné zvuky možné odstranit.

Dalším postupem, který vás zbaví nepříjemného vrzání, je precizní vybroušení podlahy, kterou poté nalakujete. Zdroj: profimedia.cz

Pomůže mastek a grafit

Vrzající dřevěné podlahy se zbavíte velmi jednoduše, jen musíte trošku přiložit ruce k dílu. Do rýh v podlaze nasypte trochu mastkového nebo grafitového prášku. Opatrně vtlačte prášek do spojů nejvíce vrzajících parket, pak místo překryjte předem připraveným hadrem a několikrát za sebou na ně celou svou vahou stoupněte. Grafit nebo mastek spoje promažou a zanedlouho přestanou při tření vydávat zvuky.

Přeložte vrzající místa

Pokud jste zjistili, že v místě vrzání je několik uvolněných parket či prken, může být problém v uvolněných hřebících, které nedrží dostatečně pevně a dochází tak k pohybům podlahy. V tomto případě bude zřejmě nutné poškozená místa rozebrat a vyměnit staré kousky za nové.

Vezměte si k ruce brusku a lak

Dalším postupem, který vás zbaví nepříjemného vrzání, je precizní vybroušení podlahy, kterou poté nalakujete. Místa mezi spárami, které mohou být příčinou vrzání, je možné také vymazat tmelem smíchaným s prachem, který vám zbude po broušení parket. Zajímat by to mělo hlavně ty, kteří sází na estetiku. Tmel pak totiž bude mít stejnou barvu jako parkety a nedojde tak k poškození celkového vzhledu parket.

Celková rekonstrukce podlahy je nejdůkladnějším, ale zároveň i nejkomplikovanějším a nejnákladnějším způsobem renovace. Zdroj: profimedia.cz

Vrzání zlikvidujte podlepením

Vytipujte si uvolněná prkna či parkety a v jejich středu je provrtejte asi čtyřmilimetrovým vrtákem. Otvorem pak vstříkněte řídké polyuretanové lepidlo přímo pod parketu. Polyuretan schne vlhkostí a při tomto schnutí mění svůj objem, takže se prostě a jednoduše roztahuje. Tudíž se vzduchová mezera vyplní a závadný díl podlahy se tak přilepí k podkladu. Vůbec není od věci toto místo nakonec ještě alespoň na 12 hodin zatěžkat.

Je to vážné? Udělejte celkovou rekonstrukci

Nic z předem uvedených vychytávek nezabralo? Tak to vám nezbývá nic jiného než celková oprava. Ovšem celková rekonstrukce podlahy je nejdůkladnějším, ale zároveň i nejkomplikovanějším a nejnákladnějším způsobem renovace. Je nutné demontovat všechna stará prkna či parkety a zároveň opravit všechny podlahové vrstvy, nosné trámy a prkenné záklopy. Vždy si jednotlivé díly podlahy očíslujte, abyste věděli, kam který patří. Budete mít přehled, jaké díly k sobě pasují a bez potíží k sobě poté i zapadnou nazpět.

