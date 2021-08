Hřib strakoš: Překvapivě chutná houba, se kterou se dá udělat mnoho věcí

Znáte hřib strakoš? Je to chutný fešák, který během růstu změní svůj háv. Naučte se hřib strakoš rozeznat a obohaťte si jídelníček i houbaření o další parádní kousek.

Hříbky měnící barvu

Dodnes si pamatuji, jak moje děti svým neznalým kamarádům vyprávěly o „modráčku“. Nikdo jim nevěřil, že jsme našli žlutočervený hřib, který prudce zmodral v řezu. Bohužel, to že jsou děti fandy fantazy nepomohlo. A tak jejich malí přátelé považují vyprávění za báchorku a výplod bujné fantazie. Se strakošem je to podobné.

Klouzek (hřib) strakoš (Suillus variegatus) Zdroj: FotograFFF / Shutterstock.com

Houba mnoha jmen, ale hřib to není

Běžně je nazýván hřibem, ale je to vlastně klouzek strakoš. Má i spoustu místních pojmenování, lidově se mu říká zaječák, židák, máselník, koženáč, borovák, pastéřka nebo husí pupek. Nesmějte se. I vraní pupek se mu říká. I když patří strakoš ke klouzkům, klobouk se dá sloupnout jen velmi obtížně nebo vůbec a je spíš kožovitý. Jen za vlhka je mírně slizký.

Zajímavý strakoš mění háv

Strakoš je zajímavý tím, že během svého růstu změní barvu. V mládí je houba žlutavá či špinavě pomerančová, třeň bývá až citronová s hnědočerveným nádechem i rourky jsou okrově žluté a při otlaku modrají. Starší houby se ale zahalí do olivových odstínů. Strakoš je později až nazelenalý a otlak již nemodrá, ale hnědne. Dužnina je po řezu mírně zelená až modrozelená. No, řekněte! Není to fešák? A navíc, záměna s nejedlou houbou je nepravděpodobná. Nejbližší vzhledem je mu jedlý klouzek kravský. Jste z toho výčtu celí zkoprnělí? Najděte si strakoš v mykologickém slovníku, latinský název zní Suillus variegatus.

Mladé klouzky strakoše 'Suillus variegatus' Zdroj: Profimedia

Kde a kdy hledat strakoše

Hřiby strakoše rostou už od července až do konce listopadu. Sbírají se především mladé houby, které jsou navíc i z dálky dobře vidět. Nejvíce se mu daří v nižších jehličnatých lesích, resp. kyselé půdě. Proto také často vyrůstá v borovicovém porostu, ve smíšených lesích jen výjimečně.

Nebojte se strakoš použít, je prostě dobrý

Strakoš sice není hřib v pravém slova smyslu, ale patří k jedlým chutným houbám. Výborně se hodí na nakládání do octa, ale také do omáček, polévek nebo směsi s jinými houbami, a i v kombinaci se zeleninou je velmi dobrý.

Ochutnejte smaženici se strakoši. Nezklame vás!

