Jak zhubnout podle znamení zvěrokruhu. Rady pro Berany, Býky, Raky a Blížence

Dodržujete všechna pravidla zdravé životosprávy a přebytečná kila nejdou dolů? Možná potřebujete radu od hvězd. Každé znamení zvěrokruhu totiž potřebuje k pohybu a správné stravě ještě pár důležitých rad, aby hubnutí bylo rychlé a efektivní.

Beran (21.3. – 19. 4.)

Narodili jste se ve znamení Berana? Nejlepším způsobem, jak začít a držet krok se cvičebními rutinami nebo dietními programy, je využít váš smysl pro soutěživost. Pro Berany je totiž ze všeho nejtěžší ne začít s hubnutím, ale vydržet. Soutěžení je způsob, jak Berany motivovat, když by jinak začali zpomalovat. Lidé narození ve znamení Berana také vždy drží krok s nejnovějšími novinkami na trhu, a tak jsou jejich kuchyně plné mixérů, kuchyňských robotů nebo jiných vychytávek pro přípravu zdravých pokrmů. Bohužel tyhle věci použijí jen párkrát, pak se jim všechno omrzí nebo přijde jejich pověstná lenost. Pro Berana je tou nejlepší radou, aby si našel partnera pro cvičení nebo pro změnu stravování. Pouze vedle někoho druhého, s nímž se může poměřovat, se mu bude dařit a může se dočkat výsledků.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Zrozenci ve znamení Býka mají rádi nejrůznější požitky, ať už se jedná o sladkosti, lenošení či alkohol. To však hodně ztěžuje jeho cvičební a dietní plány. Jsou pomalí nejen v jakémkoli pohybu, ale také ve své mysli, a to zaseknutí ve svých způsobech myšlení a jednání. Každá změna v životě, hubnutí nevyjímaje, však potřebuje i změnu myšlení, bez toho se Býk neposune dál. Býka osloví v podstatě cokoli lahodného nebo luxusního, takže pokud si dokáže všechno co by měl jíst “obalit do atraktivního kabátku”, bude snažší se takového stravování držet. Pomůže i exkluzivní fitness klub s nadstandardními službami, jako je vstup do bazénu, masáže nebo sauna.

Hubnutí u Býka podpoří luxusní vířivka, bazén či sauna. Zdroj: Profimedia

Blíženci (21.5. – 20.6.)

Blíženci jsou rádi na cestách, což jim může ztížit jejich hubnoucí proces, ale nemusí to tak vůbec být. Nejlepší pohybovou aktivitou pro Blížence je určitě běh, který lze provozovat v podstatě kdykoli a kdekoli. Pokud navíc najdou při běhu nějakou příjemnou společnost a budou s ní moci komunikovat, kila půjdou dolů.

Blížencům pomůže běh, ideálně ve dvou. Zdroj: Profimedia

Rak (21.6. – 22.7.)

Věšinu lidí narozených ve znamení Raka to neustále táhne k domovu a také domov je to místo, kde by měli začít s hubnutím. Konkrétně kuchyně je tím nejlepším místem, kde by měl Rak přehodnotit svůj jídelníček. Raci sice ráda vaří a krmí ostatní i sebe jídlem, ale někdy se jídlem utěšují, zajídají své skutečné pocity. A to se musí změnit. Ideální je, když do zdravých stravovacích návyků zapojí celou rodinu, kdy bude všechny bavit zkoumat nové recepty nebo se učit jak svá oblíbená jídla připravovat zdravěji. Nejde o odstranění některých potravin, ale o jejich znovuobjevení. Společně s rodinou bude pro Raky snazší zlepšit zdraví a kondici.

