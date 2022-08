Nejhorší manželky podle horoskopu: Mezi které se řadíte právě vy?

Přemýšlíte, zda se vdát a zda se vůbec pro manželství hodíte? Je pravdou, že náš smysl pro vztah ovlivňují také hvězdy. Jak je to s vaším znamením, patří mezi ta, která se pro manželství příliš nehodí?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Žena narozená ve znamení Vodnáře je přesvědčená o tom, že vše umí a ví nejlépe. Pokud jí řeknete ano, připravte se na to, že vám to bude neustále opakovat a dávat najevo. Jakmile uděláte tu osudovou chybu, že jí budete chtít s něčím pomoci, připravte se na vlnu ostré kritiky. Vodnářce totiž není nikdy nic dost dobré. Zavděčit se této ženě je doslova Sisyfovská práce.

Blíženci (21.5. - 21.6.)

Ženě Blíženec je těžké porozumět, je prostě jak z jiné planety. Něco jiného říká, něco jiného dělá, něco jiného si myslí a nějak jinak se tváří. Kdo by se v tom vyznal? Je to prostě rovnice o mnoha neznámých. Pokud máte sílu na tyto algoritmy, připravte se na komplikovaný vztah. Bohužel slovník, který by přeložil jejich řeč, ještě nikdo nevydal.

V ženě Blíženci se často vůbec nevyznáte. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Královna džungle, to je žena Lvice. A jako královna se taky chová. To znamená, že vás bude mít za sluhu, kočího i kuchaře. Domácí práce jsou pro ni podřadné, očekává, že je bude vykonávat manžel a výdrž mu musí přetrvat až do večera i noci. Lvice je totiž náročná šelma. Pokud nebudete dost silným partnerem, tak vás bez milosti vymění za kvalitnější model.

Štír (24.10. - 22.11.)

Náročná, náladová a náruživá. Když žena Štírka zjistí, že můžete, tak musíte. A musíte hodně a často. Jako partner budete lapen do jejích sexuálních sítí a jen tak se nevymotáte. Není nijak výjimečné, že právě ženy nymfomanky jsou často Štírky. Z počátku vztahu jsou pro ni právě vaše milenecké kvality to nejdůležitější. Pokud se náhodou stane, že v nich polevíte, Štírka se neštítí ani použití různých afrodiziak, a to i bez vašeho vědomí. Zdá se vám to jako splněný sen? Nenechte se mýlit, protože všeho moc škodí.

