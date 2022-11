Vybavte si nejnesnesitelnější ženu z vašeho okolí. Tipnete, v jakém je znamení?

Protivné, hádavé, arogantní, puntičkářské, drbny… Může existovat mnoho nesnesitelných ženských vlastností. Do jisté míry o nich rozhoduje astrologie a znamení zvěrokruhu. Která ženská znamení mezi ně patří?

Panna (23.8. - 22.9.)

Ať už se jedná o sledování každého kroku svých podřízených nebo o vytváření tabulky domácích prací pro spolubydlící, pilná povaha Panny je občas frustrující. Lidé v Panně jsou pečliví a jejich potřeba kontroly může být zdrcující.

Svou náročnou a perfekcionistickou povahou mohou obtěžovat ostatní. Patříte-li k tomuto znamení, zvažte, zda se na chvíli zastavíte, než požádáte manžela, aby znovu uklidil kuchyň, anebo kolegu, aby změnil znění nedůležitého e-mailu. Už jste s tím celkem otravní.

S některými ženami je nesnesitelná i krátká jízda autem. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Chladná osobnost Býka může být někdy vnímána jako lhostejná, což může obtěžovat přátele a rodinu. Býk je velmi klidný, až mu je vlastně jedno, jestli někdo v jejich okolí zoufale touží po pozornosti nebo interakci.

I když tato pokojná vlastnost z nich dělá úžasné soudce, vězeňský personál a zdravotní sestry na pohotovosti, jinde tato jejich povaha není moc oblíbená. Někdy je dokonce natolik nesnesitelná, že to ostatní vytáčí. Zkuste být někdy více empatičtí, pomůže vám to.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran má tendenci být netrpělivý, smělý a rychlý. Pro někoho jeho povaha může být hodně dráždivá. Beran je znamení rychlého ohně a reaguje na věci okamžitě, čímž zahání nepřipravené lidi. U klidnějších znamení může neustálé poskakování a stresování Berana vyvolat nervozitu, která se snadno promění až v odpor. Jste-li zrozeni v Beranu, pomohla by vám relaxace.

Lev (23.7. - 22.8.)

Zábavná a rozšafná povaha Lva nemusí sedět každému. Lvi umějí být zábavní a mají skvělý smysl pro humor, ale dělají si legraci ze všeho. Libují si v dramatičnosti a hlučnosti, jejich sebevědomí je někdy vede k tomu, že své chování přehánějí. Tohle vše se ostatním může dostat pod kůži a začnou Lvy nesnášet. Pokud se Lev smíří s tím, že nemusí být vždy středem pozornosti, určitě mu to pomůže.

Někteří muži nechápou, jak si některé ženy mohli vzít. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Trávit příliš mnoho času s tímto znamením může být vyloženě vyčerpávající. Blíženci mají energii dvou lidí a na to každý nestačí. Navíc trpí náhlými změnami nálad. V jednu chvíli jsou okouzlující, zábavní a hraví a během vteřiny se propadnou do smutku. To ostatní může pěkně štvát. Blíženci by měli ubrat na plynu a naučit se nedávat své nálady tak najevo.



Zdroje: bestlifeonline.com, timesofindia.indiatimes.com