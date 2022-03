Vynikající domácí paštika Jirky Babici: Hotová je hned a zvládne ji i dítě

Vymyslet zajímavé a lahodné pohoštění pro hosty není vždy úplně jednoduché. Pokud nechcete spoléhat na klasické chlebíčky a jednohubky, naservírujte návštěvě dokonale jemnou paštiku z krůtích jater podle osvědčeného receptu Jirky Babici. Je tak jednoduchá, že do její přípravy můžete zapojit i své ratolesti. A chutná božsky!

Na domácí paštiky se poměrně často zapomíná. Přitom jsou neodolatelně chutné a zároveň až neuvěřitelně jednoduché na přípravu. Jsou skvělým předkrmem na slavností tabuli, ale i dokonalým občerstvením pro hosty na nejrůznějších oslavách a večírcích. Dají se připravit na mnoho způsobů, a tak si každý může zvolit ten, který mu vyhovuje nejvíce. Nejpopulárnější variantou je paštika z husích jater, pokud je ale zrovna nemůžete sehnat, dají se nahradit i například játry vepřovými či kuřecími. Kuchař Jiří Babica si pro přípravu své dokonalé paštiky dokonce zvolil játra kachní.

Játrová paštika je rychle hotová a na hosty udělá dojem. Zdroj: Shutterstock

Příprava paštiky

Paštiky se kromě jater dají připravovat i z masa. Ty játrové jsou ale přece jen oblíbenější a podle mnohých i chutnější. Zakoupená játra je nutné v první řadě dobře očistit od různých blan, které by pak ve výsledném pokrmu mohly dělat neplechu. Okrájená játra se následně smaží na pánvi do doby, než jsou uvnitř lehce narůžovělá a nevytéká z nich žádná šťáva. Často se v pánvi i lehce flambují. Například s pomocí koňaku nebo jiného vhodného alkoholu.

Osmažená játra se i s nejrůznějšími bylinkami a například brusinkami nebo mandlemi rozmixují a paštika se nechá vychladit. Někdo ji před uložením do chladničky zalévá ještě rozpuštěným máslem, jiní zase dávají přednost brusinkovému džemu. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Pokud jste nikdy předtím paštiku doma nepřipravovali, můžete se odpíchnout od úžasného receptu od Jirky Babici.

Dokonalá játrová paštika s brusinkovou omáčkou podle Jirky Babici

Paštiku můžete ozdobit i červeným pepřem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

Na paštiku

400 gramů krůtích jater (lze nahradit i jinými)

2 větší cibule

1 hrst čerstvého tymiánu

1 hrst petrželky

50 mililitrů portského vína

100 mililitrů smetany ke šlehání

1/2 lžičky citronové kůry

šťávu z půlky citronu

1/4 másla

3 lžíce přepuštěného másla

sůl

pepř

olej

Na brusinkovou omáčku

200 mililitrů červeného vína

3 lžíce kompotovaných brusinek

1 pomeranč

1/2 citronu

1 lžičku celozrnné hořčice

sůl

pepř cukr

Postup:

Očištěná krůtí játra si nakrájíme na menší kousky a dáme je smažit na pánev na trochu oleje. Cibuli si nakrájíme hodně nahrubo a orestujeme ji dozlatova na jiné pánvi. Hrst čerstvého tymiánu nasekáme najemno a přidáme jej k játrům do pánve. Játra smažíme tak dlouho, dokud nejsou uvnitř lehce narůžovělá. Nesmí z nich ale už vytékat šťáva. Nakonec do pánve s játry nalijeme portské víno a játra flambujeme. Hotová játra dáme do mixéru společně s orestovanou cibulí, osolíme je, opepříme, zalijeme smetanou, citronovou šťávou a přidáme také nasekanou petrželku, kůru z citronu a čtvrtku změklého másla. Všechno společně mixujeme tak dlouho, dokud nebude paštika krásně jemná.

V úplném závěru si rozehřejeme přepuštěné máslo, paštiku z mixéru přendáme do mističek nebo do jedné velké mísy, a zalijeme ji přepuštěným máslem. Takto připravenou paštiku dáme do chladničky zatuhnout alespoň na 2 hodiny.

Zatímco paštika tuhne, připravíme si brusinkovou omáčku, se kterou budeme paštiku podávat. Nastrouháme si asi půl lžičky pomerančové a citronové kůry. Z půlky citronu a z celého pomeranče vymačkáme šťávu a smícháme ji s červeným vínem. Přidáme brusinky, kůru z citrusů, lžičku celozrnné hořčice a omáčku dochutíme solí, pepřem a cukrem.

Paštiku podáváme s trochou brusinkové omáčky a opečeným chlebem nebo bagetkou.

Dobrou chuť!