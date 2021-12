Jak jsme dělali bramborový salát za socializmu? Klasický a poctivý recept

Asi jen málokdo si dokáže představit štědrovečerní večeři bez bramborového salátu. Na slavností tabuli se objevuje již více než sto let a v žádném případě nijak neztratil na své popularitě. V posledních letech však v mnoha domácnostech prošel několika obměnami a od toho tradičního bramborového salátu se v lecčem liší. Víte, jak připravit ten původní?

K Vánocům neodmyslitelně patří nejen cukroví, stromeček, dárky a smažený kapr, ale také poctivý bramborový salát. Není zcela jasné, odkud pochází. Podle některých zdrojů se poprvé začal připravovat v Německu nebo Rakousku, podle jiných se zrodil na Ukrajině či v Rusku. Ať už to ale bylo jakkoliv, velmi rychle se stal populární v mnoha dalších zemích včetně České republiky.

Původní receptura obsahovala jen brambory, kořenovou zeleninu, olej, ocet, sůl a pepř a potažmo trochu hovězího vývaru. Majonéza se do něj začala přidávat až v průběhu času, stejně tak i šunka nebo salám. Právě za obsah masa v bramborovém salátu byli zodpovědní komunisté, kteří se tímto krokem snažili narušit náboženský postní charakter Vánoc. Mnozí lidé si však uzeninu v salátu zamilovali natolik, že ji do svých receptů zakomponovali a už ji nikdy nevyškrtli.

Bramborový salát je naprostou klasikou. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Zdravý bramborový salát

V moderní době se častokrát objevují recepty na dobře známé pokrmy, které však nabízejí strávníkům možnost vychutnat si nejrůznější lahůdky ve zdravějších podobách. A bramborový salát rozhodně není výjimkou. V postupech na přípravu dietnější verze bramborového salátu se pracuje s bílým jogurtem namísto majonézy a ve výsledku je salát pochopitelně mnohem zdravější a zároveň podstatně méně kalorický. Většina lidí si však stojí za tím, že na Vánoce je povoleno hřešit, a tak není třeba šidit tolik oblíbené pokrmy a raději si je vychutnají v jejich nejlepším a nejpoctivějším zpracování.

V dnešní době se bramborový salát připravuje i zcela bez majonézy. Zdroj: Shutterstock

Klasický recept na poctivý bramborový salát

Najít ten nejlepší recept na bramborový salát může být poněkud velkým oříškem. Každá rodina má totiž ten svůj, který se předává z generace na generaci a který vždy všem vykouzlí úsměv na tváři. Jak ale bylo zmíněno, v průběhu let došlo v tradiční receptuře k několika obměnám. Jak se tedy bramborový salát připravoval původně?

Budete potřebovat:

1/2 kg brambor

200 g mrkve

100 g celeru

100 g sterilovaného hrášku

1 velkou cibuli

200 g nakládaných okurek

3 lžíce hořčice

300 g majonézy

4 vařená vejce

sůl

pepř

cukr

Postup:

Brambory si uvaříme ve slupce v osolené vodě do měkka. Po uvaření je oloupeme a necháme vychladnout. Cibuli si nakrájíme najemno a ve větší míse ji posypeme trochou soli. Promícháme a necháme chvíli odstát, aby cibule pustila šťávu a změkla. Mezitím si uvaříme mrkev a celer, aby byly na skus. Můžete zeleninu do salátu přidat i syrovou, ale její pevná struktura nemusí každému vyhovovat. Uvařenou zeleninu nakrájíme na kostičky a přidáme do mísy k cibuli.

Na kostičky si nakrájíme také nakládané okurky a společně se sterilovaným hráškem je vmícháme k ostatní zelenině v míse. Do mísy také přidáme hořčici a majonézu a všechno společně dobře promícháme. V úplném závěru do salátu vmícháme nakrájené brambory a vařená vejce. Salát ještě podle potřeby dochutíme solí, pepřem a cukrem.