Poctivá voňavá česnečka našich babiček: Takto ji vaří Kluci v akci

Mnozí si na ni vzpomenou jen ve chvíli, kdy se ráno po proflámované noci probudí zcela rozlámaní, s bolavou hlavou a žaludkem na vodě. Je pravdou, že česneková polévka je dost možná tím nejlepším vyprošťovákem, na druhou stranu si ale zaslouží, aby se na stole objevovala podstatně častěji. Navíc ta připravená podle našich babiček je nejen nesmírně zdravá, ale také chuťově úžasná.

Je obecně známým faktem, že to byly právě naše babičky, kdo se uměl v kuchyni skvěle otáčet. Nejrůznější recepty měly v malíku, z každého pokrmu udělaly prvotřídní lahůdku a zároveň přicházely s nejrůznějšími vychytávkami, jak už tak dobré jídlo udělat ještě lepší. Navíc vařily skutečně poctivě a na ničem nešetřily. Asi proto není velkým překvapením, že česneková polévka připravená podle jejich receptu chutná naprosto famózně a z hrnce takřka okamžitě zmizí v žaludcích spokojených strávníků.

Česnečka proti nachlazení i kocovině

Česnek je známý pro své léčivé účinky. Působí v těle proti bakteriím, plísním i nejrůznějším virům. I proto se jeho zvýšená konzumace doporučuje hlavně na podzim a na jaře, kdy je lidský organismus nejvíce náchylný k mnohým nemocem a nachlazení. Dokonce se často hovoří o tom, že konzumací česneku lze předejít nádorovým onemocněním. Mimo jiné česnek příznivě ovlivňuje krevní tlak a snižuje takzvaný špatný cholesterol.

Česnek je superpotravinou. Zdroj: Shutterstock

Skvělá česneková polévka tak v chladných měsících zahřeje po těle, pohladí po duši a ještě tělu dodá vitamíny a minerály. Česnečka je často také označována jako první záchrana při kocovině. Česnek po proflámované noci doplní do těla potřebné vitaminy, minerály a uklidní žaludek.

V obchodech častěji narazíte na česnek z Číny. Ten je sice levnější než český česnek, ale nemá zdaleka takovou sílu. Raději si tedy připlaťte. Výrazný rozdíl poznáte okamžitě.

Česnečka podle našich babiček

Česnečka podle babiček se servíruje se šťouchanými brambory. Zdroj: Shutterstock

Přestože se může zdát, že na česnečku existuje snad jen jeden jediný recept, který si každý jen lehce upraví podle svých preferencí, naše babičky ji vařily docela jinak. Jejich postup se liší jak v surovinách, tak ve stylu servírování. Jejich česnečka se totiž podávala s trochou rozmačkaných brambor.

Budete potřebovat:

1 kg brambor

1/2 lžičky kmínu

8 stroužků česneku

8 větších cibulí

1 snítku libečku

zhruba 1,5 litru vody

100 g uzeného masa

sůl

sádlo

Postup:

Brambory si oškrábeme, nakrájíme je na kostičky a dáme je do hrnce. Osolíme je, přidáme kmín a libeček a nalijeme do hrnce asi litr a půl vody. Brambory dáme vařit.

Mezitím, co se brambory vaří, si všechnu cibuli nakrájíme najemno a orestujeme ji v hlubším hrnci dozlatova na sádle. Asi polovinu osmažené cibule si dáme stranou a ke zbytku do hrnce přidáme na kostičky nakrájené uzené maso. Krátce jej zarestujeme a přilijeme do hrnce vodu z uvařených brambor. Přidáme prolisovaný česnek a necháme polévku projít varem. Podle chuti ji případně ještě dosolíme.

Uvařené brambory rozmačkáme s osmaženou cibulí, kterou jsme si dali stranou, a je prakticky hotovo. Při servírování doprostřed hlubokého talíře nandáme asi dvě lžíce šťouchaných brambor a ty zalijeme polévkou.

Tip: Do česnečky si můžete přidat opečené, na kostičky nakrájené rohlíky.

Dobrou chuť!