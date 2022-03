Znáte cikánský řízek? Kuřecí delikatesa mnohem lepší než řízek klasický

Klasické kuřecí a vepřové řízky jsou bezesporu skvělým nedělním obědem. Přestože chutnají skvěle, v českých domácnostech se připravují poměrně často, a tak se stává, že se jich všichni rychle přejí. Pokud i vy patříte mezi ty, kteří mají řízků v trojobalu dost, zkuste je připravit jinak. Takové cikánské řízky vás naprosto dostanou svou jednoduchostí a také dokonalou a netradiční chutí.

Řízky smažené v trojobalu k české kuchyni zkrátka patří a pravidelně se připravují v mnoha domácnostech. A protože se připravují už mnoho a mnoho let, lidé často přemýšlejí nad tím, jak recept upravit, aby řízky působily trochu netradičně a nabídly i docela jinou chuť, než na kterou jsou všichni zvyklí.

Klasické řízky jsou skvělé, už ale poněkud zevšedněly. Zdroj: Tatiana Volgutova / Shutterstock.com

Řízky trochu jinak

Naprosto klasické řízky, které se obalují v mouce, vajíčku a strouhance a následně se smaží v oleji, zná úplně každý. Chutnají skvěle, jenže právě proto, jak často se připravují, může čas od čas lézt některým lidem jejich typická chuť už krkem. A to doslova. Lidé se proto již dávno rozhodli při jejich přípravě trochu experimentovat. Někdo je začal před obalováním nakládat do marinád nebo do jogurtu, jiní je obalují v kukuřičných lupíncích nebo třeba v kokosu, který masu dodá až exotickou chuť. Nápadů a nejrůznějších vychytávek lze dohledat takřka nepřeberné množství, přičemž ne všechny každému vyhovují. Existuje ale i jeden postup, který spousta lidí nezná. A to je velká škoda. Cikánské řízky si totiž zamiluje naprosto každý.

Recept na cikánské řízky

Cikánské řízky se dělejí z nudliček z kuřecího nebo vepřového masa. Zdroj: Shutterstock

V první řadě je třeba říct, že cikánské řízky nejsou řízky v pravém slova smyslu. Kuřecí nebo vepřové maso se v jejich případě totiž nakrájí na tenké nudličky, promíchá se s kořením a nakonec se z masa na horké pánvi tvarují malé placičky. Připravit cikánské řízky je mnohem snazší než udělat řízky klasické. Neobalují se totiž v trojobalu.

Budete potřebovat:

400 gramů kuřecího nebo vepřového masa

4 vejce

4 středně velké cibule

4 lžíce bramborového škrobu

1 lžíci sójové omáčky

1 lžičku soli

1 lžičku pepře

1 lžičku sladké mleté papriky

1/2 lžičky kari koření

olej na smažení

Postup:

Kuřecí či vepřové maso si očistíme a nakrájíme ho na velmi tenké nudličky. Dáme ho do větší mísy a přidáme k němu na měsíčky nakrájenou cibuli. S cibulí do mísy přijdou také vejce, všechno koření a také bramborový škrob. Všechno společně velmi dobře promícháme a necháme v chladničce alespoň 30 minut odpočívat.

Poté si na pánvi rozehřejeme dostatečné množství oleje, do kterého s pomocí lžíce nebo malé naběračky klademe naložené nudličky tak, aby vytvářely malé placky – řízečky. Z obou stran je smažíme dozlatova. Výbornou přílohou k cikánským řízkům jsou například vařené brambory anebo bramborová kaše. Dobrou chuť!