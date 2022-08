Vynikající hrnečkový cuketový perník. Takhle ho dělala má úžasná babička

Cuketová smršť ještě bude nějakou tu chvilku trvat, tudíž se recept na vynikající cuketový perník bude hodit. Ještě ke všemu se jedná o „hrnkový“ postup, což znamená, že perník bude na stole nachystaný jedna dvě!

Perník je sám o sobě lahůdka, kterou milují nejen děti, ale i dospělí. Věřte nebo ne, když připravíte perník cuketový, rodina to nepozná a těsto bude daleko víc vláčnější. Kdo by také měl rád „dusáky“. Recept obsahuje jen několik surovin, které většina z vás má doma ve spíži. A nejen doma, klidně i na chatě či chalupě!

Nedostatek cuket? Tak to rozhodně v tomto období nehrozí! Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Nemáte perníkové koření?

Zkuste prohrabat košíky s kořením, a pokud narazíte na badyán, kardamom, muškátový oříšek, zázvor, hřebíček a skořici a nové koření, máte vyhráno, protože z této směsi nachystáte perníkové koření raz dva. Stačí od každého koření 1 lžička (skořice můžete přidat více), vše smíchat dohromady a perníků si můžete napéct celý vagón.

Hrnečkový cuketový perník podle babičky

Připravte si hrnek cukru, 2 vajíčka, 2 hrnky polohrubé mouky, 2 hrnky nahrubo nastrouhané cukety, lžíci kakaa, lžičku perníkového koření, kypřící prášek, lžičku skořice, 1 - 2 lžíce dobré marmelády, půl hrnku oleje a špetku soli.

Cuketu nastrouhejte nahrubo. Zdroj: profimedia.cz

Jak na cuketový perník

Předem píši, že jednoduše, zvládne to naprosto každý. Avšak děti, které cuketu nejedí, si na pomoc raději nevolejte.

První úkol zní jasně! Předehřejte si troubu na 180°C, protože plech do ní budete vkládat za chvilku.

Cuketu si nastrouhejte nahrubo, to bohatě stačí a je to méně práce, lépe řečeno – menší piplačka. Přendejte do mísy, přiklepněte vejce, přidejte špetku soli, promíchejte, vsypte hrnek cukru, kakao, perníkové koření, skořici, kypřící prášek do perníku a olej. Vše opět promíchejte, přidejte postupně mouku a těsto je na světě. Je na vás, zda si vymažete vyšší pečicí mísu, nebo si vyložíte pečicím papírem plech a těsto po něm rozprostřete. Někdo má rád perník vyšší, někdo nižší, já osobně preferuji první možnost. Pečte podle síly těsta, přičemž tenké těsto by mělo být v troubě cca 20 minut. Hotovou dobrotu potřete marmeládou, která je vašemu srdci (spíše jazyku) nejbližší.

Pokud zrovna nemáte kupované hotové koření, můžete si ho snadno připravit i doma! Zdroj: matka_Wariatka/Shutterstock.com

Zdroje: www.nejrecept.cz, jimezdrave.cz, www.toprecepty.cz