Jak vyrobit nejlepší domácí čokoládu: Toto je přesný postup krok za krokem

Hořká, mléčná, bílá či s ořechy nebo dokonce ovocnými kousky? Čokoláda patří mezi nejoblíbenější sladkosti. Věděli jste, že si ji můžete snadno a poměrně rychle připravit i doma?

Výroba čokolády doma v kuchyni není vůbec náročná, takže bez obav zapojte své děti nebo vnoučata. Pro kvalitní výsledek jsou nutné kvalitní ingredience a v případě čokolády na nich rozhodně nešetřete. Základem jsou kakaové máslo a kakao. Právě pro přípravu opravdu hořké čokolády vám postačí tyto dvě zmíněné ingredience. Do mléčné čokolády se pak přidává sušené mléko, osladit ji však můžete i cukrem, datlovým sirupem či jinými sladidly. Fantazii a chuťovým buňkám se meze nekladou, do čokolády můžete přidávat třeba oříšky, sušené ovoce (maliny, třešně, rybíz, jahody) nebo netradiční koření a bylinky, jako chilli nebo levandule a další.

Potřebovat budete hrnec na vodní lázeň, metličku, teploměr a formu.

Silikonové formy jsou praktické, čokoládu pak lépe vyloupnete, a to jak pralinky, tak celou tabulku. Zdroj: Shutterstock



Náš tip: Vybírejte takovou silikonovou formu, jejíž součástí je tzv. rámeček, na který se forma pohodlně postaví a můžete s ní pak lépe manipulovat při vkládání do mrazáku. Pokud rámeček neseženete, vkládejte formu opatrně do mrazáku na prkénku.



Hořká čokoláda

Suroviny:

50 g kakaa

40 g kakaového másla

špetka soli nebo himalájské soli



Postup:

Kakaové máslo rozpusťte nad vodní lázní, smíchejte s kakaem a malou špetku soli a metličkou míchejte, dokud se všechny ingredience dobře nespojí a čokoláda nezíská krémovou konzistenci. Hmota by měla mít teplotu max. 42 °C. Odstavte z plotny, míchejte a nechte mírně vychladnout. Pak ji opět zahřejte na maximální teplotu, naplňte do připravených formiček a dejte do mrazáku. Za čtvrt hodiny je možné čokoládové pralinky vyloupat z formiček.

Náš tip: Do čokolády můžete přimíchat kvítka levandule, kousky mrazem sušeného ovoce nebo třeba i kousky chilli papriček.

Nemáte speciální hrnec na vodní lázeň? Nevadí. Postačí obyčejný, do kterého vložte misku. Zdroj: Shutterstock

Mléčná čokoláda

Suroviny:

40 g kakaového másla

30 g kakaa

20 g sušeného mléka



Postup:

Kakaové máslo rozpusťte nad vodní lázní, přidejte kakao, malou špetku soli a metličkou míchejte, dokud se všechny ingredience dobře nespojí. Poté opatrně vmíchejte sušené mléko. Metličkou důkladně míchejte, dokud nevznikne jemný mléčný čokoládový krém. Opět hmotu nezahřívejte na více než 42 °C. Odstavte z plotny a stále míchejte, dokud čokoláda mírně nevychladne. Pak ji opět zahřejte na maximální teplotu 42 °C a ihned naplňte do připravených formiček. Vložte do mrazáku. Po čtvrt hodině čokoládové pralinky vyloupejte z formiček a pokud čokoládu hned nesníte, zabalte ji do papírové krabičky a uskladněte na temném a chladném místě.



Náš tip: Pokud přidáváte do čokolády krystalový či třtinový cukr, předem ho rozmixujte na jemnější konzistenci.

Zdroje:blog.giallozafferano.it, www.misya.info,www.caramilla.cz