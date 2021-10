Jablka v županu podle receptu našich babiček: Pečená v troubě nebo na pánvi

Jablka jsou snad tím vůbec nejoblíbenějším ovocem, které je úžasné jak za syrova, tak tepelně upravené. Z jablek lze vykouzlit nepřeberné množství výtečných moučníků, které jsou pro aktuální počasí a náladu jako stvořené. Nemusí jít přitom jen o známý štrúdl či zemlbábu. Postupem času se stále více zapomíná na výtečná jablíčka v županu, jejichž úžasnou vůni a chuť objevily dávno už naše babičky. Oprašte starý recept a připravte si skvělý dezert, ze kterého se budou radovat děti i dospělí.

Zdroje: vareni.cz, recepty.cz, toprecepty.cz

Jablečné období, na které se spousta lidí nesmírně těšila, je konečně tady. Září jablíčka docukrovalo a vdechlo jim krásnou barvu. Kdo má na zahradě ovocné stromy, ten se raduje z velké úrody, a ceny jablek v obchodech padají k zemi. Nabízí se proto otázka, co s těchto úžasných plodů vykouzlit. Skvělé jsou pochopitelně i za syrova, lákají ovšem k pečení nejrůznějších moučníků a dezertů. Receptů existuje až neuvěřitelně mnoho. Nejčastěji se hovoří o štrúdlech, koláčích, buchtách či třeba dortech. Jedna úprava ale bývá v posledních letech poněkud opomínána. Přitom je neuvěřitelně rychlá, chutná a bez větších obtížích se na ní mohou podílet i děti. Jde o jablka v županu.

Těsto na závin i na jablka v županu

Mnoho receptů pracuje při přípravě jablíček v županu s kupovaným listovým těstem, které pochopitelně značně usnadňuje práci. Navíc je velmi chutné a snadno se s ním manipuluje. Pokud byste však chtěli povznést své jablečné záviny či jablka v županu na zcela jinou úroveň, můžete se pustit do přípravy vlastního těsta. Ani to nestojí moc práce a tradičním pokrmům dodá docela jiný šmrnc i chuť. Na jeho přípravu vám postačí 350 gramů hladké mouky, 150 gramů bílého jogurtu, 1 žloutek, 3/4 másla nebo ztuženého tuku a špetka soli. V podstatě se ve větší míse jen smíchají všechny zmíněné ingredience a propracují se v těsto. Následně se těsto zabalí do potravinářské fólie a nechá se zhruba hodinu odpočívat v chladničce. Poté se s ním pracuje jako s jakýmkoliv jiným pevným těstem.

Jablka v županu s ořechy a medem

Jablka v županu jsou stále velmi populární. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 střední jablka

80 gramů vlašských ořechů

40 gramů medu

20 gramů strouhanky

20 gramů cukru

asi 1/2 lžičky skořice

150 gramů listového těsta (nebo zmíněného doma připraveného)

1 vejce

moučkový cukr

Postup:

Začněte tím, že si nasekáte vlašské ořechy a vložíte je do pánve. Na mírném ohni je lehce opražte a přidejte k nim med, aby se chutě propojily a ořechy se v medu krásně obalily. Poté si oloupejte jablka a opatrně je zbavte jádřinců. Rozválejte si listové těsto a vykrojte z něj 4 čtvrtce o velikosti zhruba 20 x 20 centimetrů.

Na střed každého čtvrtce nasypte trochu strouhanky, na ni položte jablko a díru po jádřinci naplňte směsí ořechů a medu. Poté jablka jemně zasypte skořicí rozmíchanou v cukru. Okraje těsta natřete rozšlehaným vejcem a udělejte do nich několik děr vidličkou. Jablko zabalte v těstě, dobře upěchujte a i z venku potřete vejcem. Takto připravená jablka pečeme v předem vyhřáté troubě na 160 °C asi 25 až 30 minut. Po upečení je ještě můžete poprášit moučkovým cukrem.

Smažená jablka v županu

Jablka v županu chutnají všem. Zdroj: Shutterstock

Jablka v županu lze připravit i na pánvi. Postup je celkově jednodušší a stojí i méně času. Výsledek je pak rovněž úžasný.

Budete potřebovat:

3 jablka

citronovou šťávu

1 lžíci cukru

1 lžíci oleje

60 mililitrů mléka

125 gramů hladké mouky

1 balíček kypřícího prášku

špetku soli

1 lžičku mleté skořice

olej na smažení

Postup:

Ve větší míse si vyšleháme vejce s cukrem, přimícháme mléko, olej a skořici. V menší misce smícháme mouku s práškem do pečiva a vmícháme do připravené směsi. Necháme několik minut odpočívat a v mezičase si nachystáme jablka. Oloupeme je, zbavíme jádřinců a nakrájíme na plátky silné asi 0,5 centimetru. Každý plátek pokapeme citronovou šťávou, aby nezčernal.

Vezmeme si širší pánev a nalijeme do ní dostatečné množství oleje. Necháme jej dobře rozehřát a postupně obalujeme plátky jablek v těstíčku a na pánvi smažíme z obou stran dozlatova. Ihned podáváme jen tak nebo přelité medem.