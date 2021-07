Jak udělat nejlepší kuřecí řízky: Trik se smetanou je pozvedne na vyšší úroveň

Říká se, že jedním z nejvýznamnějších vynálezů lidstva je trojobal. V kombinaci s lahodným kuřecím masem je to naprostá pravda. Jak pozvednout kuřecí řízky na další úroveň, aby chutnaly jako z nejlepší restaurace? Zkuste trik se smetanou.

Teplé i studené, s bramborovou kaší, salátem nebo mezi krajíce chleba. Kuřecí řízky chutnají dospělým i dětem. Jsou jednoduše úžasně univerzální. Často se ale také z různých důvodů nepovedou a místo krásně zlatavých a voňavých kousků vám vyjde něco spáleného, nedodělaného, vysušeného nebo tuhého. Posledním dvěma věcem zabráníte jednoduchým trikem. Stačí maso den předem namočit do marinády ze zakysané smetany, jogurtu nebo acidofilního mléka.

Maso a marináda

Svalová tkáň jakéhokoli zvířete je tvořena rozsáhlou sítí bílkoviny známou jako kolagen. Ten je vláknitý, tvrdý, ale poddajný. Jakmile maso vaříte nebo smažíte, teplo kolagen rozkládá. Marináda působí podobně. Když maso naložíte do směsi koření, oleje, vína nebo citrónové šťávy, jeho struktura se zjemní. Nezpůsobuje to olej, jak se mylně prezentuje, ale právě kyselina obsažená v citronové a limetkové šťávě, víně nebo octu. Lépe však působí kyselina mléčná. Kolagen rozkládá pomaleji, zato účinkuje i hluboko ve struktuře svalu.

Zdroj: Ilia Nesolenyi/Shutterstock.com

Jak dlouho nechat kuře marinovat

Aby maso dokonale zkřehlo a zanechalo si svou šťavnatost, marinujte ho nejlépe přes noc. Mělo by být vždy ponořené. Jen tak se bakterie dostanou tam, kam mají.

Ponořte řízky do smetany

S receptem na dokonalé kuřecí řízky je dobré začít jeden nebo dva dny předem. Nejprve si očistěte maso od šlach a blan. Jelikož se řízky v marinádě rozleží, nemusíte je naklepávat. Každý kus kuřecího prsa rozřízněte napůl. Budete tak mít dva stejně vysoké plátky. Ty vložte do uzavíratelné nádoby a zalijte je zakysanou smetanou, podmáslím, jogurtem nebo acidofilním mlékem. Můžete k nim přidat také koření jako sůl, pepř, česnek, papriku, majoránku, apod. Maso by mělo být ponořené. Nádobu uzavřete a vložte do lednice do té doby, než budete smažit.

S receptem na dokonalé kuřecí řízky je dobré začít jeden nebo dva dny předem. Zdroj: OnlyZoia/Shutterstock.com

Jak udělat kuřecí řízky

Maso vyndejte z lednice. Do velkého igelitového pytlíku nebo mísy nasypejte strouhanku. Řízky vyndejte z marinády a nechte je okapat. Můžete je mírně osušit papírovou utěrkou. Měly by ale zůstat vlhké. Okapané řízky obalte rovnou ve strouhance. Chcete-li mít jistotu, že se nesloupne, použijte klasický trojobal. Zbylou marinádu vyhoďte. Rozhodně ji nekonzumujte. V nízkém rendlíku nebo pánvi rozehřejte olej. Řízky smažte na mírném plameni cca 6 minut z každé strany. Strouhanka by měla zezlátnout. Pokud se chcete přesvědčit, že je řízek hotový, rozkrojte jeden kousek napůl. Neměla by z něho vytékat růžová šťáva.