Dokonalé klasické slovenské langoše: Lepší než maďarské. Křupavé, skutečně TOP

Jsou krásně zlatavé, voňavé a dají se připravit na nespočet způsobů. Langoše jsou sice původem z Maďarska, během let si ale našly své čestné místo v mnoha domácnostech po celém světě. Receptů na jejich přípravu existuje mnoho, a to i kvůli tomu, nakolik si je každá země upravila k obrazu svému. Mnozí se však shodují na tom, že nejlépe chutnají langoše podle postupu ze Slovenska.

Zdroje: mimibazar.cz, wikipedia.org, vareni.cz, toprecepty.cz

Langoše jsou známou pochoutkou, na kterou nedá dopustit spousta milovníků dobrého jídla. Jsou prakticky univerzálním pokrmem, neboť si je každý může upravit podle svých představ. V Maďarsku, odkud langoše pocházejí, se nejčastěji podávají se zakysanou smetanou, se šunkou či s lečem. V Česku a na Slovensku je zase populárnější varianta s česnekem, kečupem a sýrem. Díky neutrální chuti těsta se ale dají langoše s naprostým přehledem potřít i čokoládovou pomazánkou či povidly. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

Těsto na langoše

Tradiční langoše se dělají z kynutého těsta, jehož příprava může být pro někoho náročnější. A to nejen fyzicky, nemáte-li doma kuchyňského robota, který by těsto uhnětl za vás, ale také časově, neboť těsto potřebuje několik desítek minut na to, aby vykynulo. V některých postupech dokonce kyne i několik hodin. Výsledek ale v každém případě stojí za to. Na internetu lze dohledat celou řadu receptů a leckdy může být poměrně složité najít ten správný. Zkuste si ale langoše připravit podle toho klasického slovenského, se kterým rozhodně nešlápnete vedle.

Slovenské langoše

Langoše se často podávají s česnekem, kečupem a sýrem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

500 g polohrubé mouky

250 ml vlažného mléka

125 ml zakysané smetany

25 g droždí

1/2 lžičky jedlé sody

1 lžičku cukru

špetku soli

Postup:

Ve vlažném mléce rozmícháme lžičku cukru, rozdrobíme do něj droždí a nádobu umístíme alespoň na 20 minut na teplé místo. Necháme tak vzejít kvásek, do nějž následně přidáme smetanu, mouku smíchanou s jedlou sodou a špetku soli. Všechno společně vypracujeme v hladké těsto, mísu s těstem zakryjeme potravinářskou fólií a vložíme ji do chladničky. V té necháme těsto do druhého dne nakynout.

Těsto vyndáme z chladničky a dopřejeme mu asi třicet minut stání v pokojové teplotě, aby nebylo úplně studené. Z těsta odtrháváme malé bochánky, které rukou či válečkem roztáhneme a následně je smažíme z obou stran v rozpáleném oleji. Po smažení je necháme krátce okapat na papírové utěrce a podáváme s oblíbenými doplňky.

TIP: Langoše podle zmíněného receptu můžete nechat vykynout i v teple, přičemž se tímto proces kynutí zkrátí na asi 40 minut. Jejich chuť bude i tak skvělá. Pokud se ale obrníte trpělivostí a necháte těsto kynout přes noc v lednici, budou ještě lepší a křupavější!

Langoše bez kynutí

Langoše můžete servírovat třeba i se zakysanou smetanou a oblíbenou zeleninou. Zdroj: Shutterstock

Pokud vás náhle přepadne chuť na langoše a nechce se vám čekat několik minut, natož pak do druhého dne, než těsto nakyne, můžete si tuto maďarskou pochoutku připravit i bez kynutí. Nekynuté langoše se sice těm klasickým zcela nevyrovnají, stále jsou ale nesmírně lahodné.

Budete potřebovat:

500 g hladké mouky

2 lžičky sušeného droždí

300 ml mléka

1 lžičku soli

Postup:

V míse smícháme mouku se sušeným droždím, solí a mlékem a vypracujeme hladké těsto. Nesmí být příliš tuhé, langoše by pak byly tvrdé, ale zároveň by nemělo lepit. Z těsta postupně odtrháváme menší kousky, z nichž tvoříme placky, které smažíme v horkém oleji z obou stran dozlatova. Vzhledem k většímu množství obsažené soli se tyto langoše hodí podávat spíše naslano. Dobrou chuť!