Jak šikovně využít ohryzky z jablek?

Jablka patří mezi nejprospěšnější ovoce vůbec. Jsou mimořádně bohatá na antioxidanty, flavonoidy a vlákninu. Není divu, že se z nich vyrábí i super zdravý jablečný ocet. Ten si můžete připravit i doma. Nemusíte na něj použít jablka, chcete-li ušetřit, stejně dobře jej vyrobíte z ohryzků. Jak na to?

Inspirujte se zero waste

Zero waste neboli nulový odpad je životní styl, který podporuje opětovné využívání zdrojů, a snaží se produkovat co nejméně odpadu. Touto filozofií se můžete inspirovat a zužitkovat zbytky z kuchyně. Získáte tak další produkty, za které byste museli v obchodě platit. Mezi ně patří například i jablečný ocet.

Jablečný ocet

Jablečný ocet se řadí mezi přírodní léčiva s blahodárnými účinky na náš organismus. Dá se popíjet, mazat se s ním nebo s ním vařit. Pomáhá detoxikovat tělo tím, že čistí ledviny a játra. Redukuje hmotnost, léčí alergie, posiluje trávící systém, snižuje cholesterol a vysoký krevní tlak. Poradí si i s kvasinkovou infekcí. Obvykle se vyrábí zkvašením jablečné šťávy. V domácích podmínkách však stačí, když využijete kousky jablek.

Jablečný ocet se řadí mezi přírodní léčiva s blahodárnými účinky na náš organismus. Zdroj: Yulia von Eisenstein/Shutterstock.com

Na co si dát při výrobě jablečného octu pozor

Aby se vám výroba jablečného octu z ohryzků jablek podařila, měli byste si dát pozor na pár věcí. Nádoba na kvašení musí být dokonale čistá. Zabráníte jiným bakteriím v rozmnožování a zničení kvašení. K zalití jablek nepoužívejte chlorovanou vodu. Stačí, když kohoutkovou necháte přes noc odstát. Chlor se vypaří. Abyste zabránili pronikání špatných chutí a chemikálií do fermentu, nepoužívejte kovové nádobí nebo příbory.

Domácí jablečný ocet - použití

Z domácího jablečného octu si můžete vyrobit salátový dresing, kečup nebo ho použít místo citrónové šťávy. Perfektní je také na oplach vlasů, k výrobě pleťového toneru nebo jako přírodní domácí čistič.

Jak si vyrobit jablečný ocet z ohryzků

Domácí jablečný ocet si vyráběly už naše babičky. Zhotovení je velice jednoduché a zvládne ho i začínající hospodyňka. Budete potřebovat 400 g zdravých odřezků z jablek (ohryzky a slupky) a 50 g hnědého třtinového cukru.

Jak si vyrobit jablečný ocet z ohryzků Zdroj: Christian Mueller/Shutterstock.com

Domácí jablečný ocet - postup

Zdravé, nenahnilé a nepotlučené odřezky z jablek dejte do větší vymyté sklenice. Přidejte k nim jeden litr odstáté a převařené vody, a cukr. Hrdlo zakryjte plenkou nebo gázou, aby ocet mohl dýchat. Upevněte gumičkou. Sklenici umístěte na okenní parapet. Následujících 10 dní obsah jednou denně promíchejte čistou vařečkou. Tekutina bude tmavnout a na povrchu se může objevit rosolovitý povlak. Po 10 dnech by se mělo kvašení ukončit. Ocet přeceďte do jiné čisté láhve, zakryjte plátýnkem a uložte na cca 3 týdny do temna. Zbytky jablek vyhoďte. Po uplynutí dané doby ocet přeceďte do čistých lahviček a zazátkujte. Uchovávejte ho v lednici.

Zdroj:

https://zwia.org/zero-waste-definition/

https://www.theprairiehomestead.com/2015/02/how-to-make-apple-cider-vinegar.html

https://www.vareni.cz/magazin/jablecny-ocet-to-nejlepsi-z-prirody/

https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/zuzitkujte-vsechny-zbytky-pripravte-si-doma-ocet-z-jablecnych-slupek.A191108_121703_dobra-chut_ape