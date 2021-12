Kokosky se vyplatí dělat trochu složitěji. Tato vychytávka výrazně vylepší chuť

Jedním z nejoblíbenějších druhů cukroví jsou kokosky, které si mnozí každoročně na Vánoce velmi rádi dopřávají. Někteří jsou se svými osvědčenými recepty nadmíru spokojeni a věří, že snad již neexistuje způsob, jak tyto skvostné sladkosti vylepšit. Opak je ale pravdou. S pomocí dvou tajných triků totiž kokosky vytáhnete na ještě vyšší úroveň.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, vareni.cz, magazin.recepty.cz

Křupavé na povrchu, vláčné a šťavnaté uvnitř. K tomu všemu neodolatelně voňavé a nenáročné na přípravu. Navíc jejich tvorba vyjde jen na několik málo korun. Kokosky jsou zkrátka úžasným vánočním cukrovím, kterému každý, kdo jej jednou okusí, naprosto propadne a bude se jich dožadovat každý rok. Čas od času se ale může stát, že kokosky z trouby nevytáhneme v tak dokonalém stavu, po jakém jsme toužili. Receptů na tyto sladké, po kokosu vonící hrudky existuje mnoho. Nejčastěji se v nich hovoří o tom, že prakticky stačí jen vyšlehat vaječné bílky s cukrem a přidat štědrou dávku kokosu. To ale tak úplně neplatí. Tajemství těch nejdokonalejších kokosek totiž spočívá ve správné přípravě sněhu a také předpékání kokosu!

Kokosky patří k nejoblíbenějšímu vánočnímu cukroví. Zdroj: from my point of view/Shutterstock.com

Jak vyšlehat sníh

Sníh z bílků je naprostým základem při pečení kokosek. Věděli jste ale o tom, že se dá sníh vyšlehat celkem na tři způsoby? První se jmenuje francouzský. Z bílků se připraví měkký, z části ještě tekutý sníh, do kterého se následně začne zašlehávat pískový či moučkový cukr. Takto vznikne velmi pevná cukrovo bílková hmota, kterou lze použít například při přípravě kokosek. Více se na ně ale hodí způsob šlehání zvaný švýcarský.

Švýcarský způsob šlehání bílků s cukrem tkví v tom, že se bílky a cukr míchají ve vodní lázni nad parou. Jak se bílky postupně zahřívají, mění se jejich vlastnost. Při dosažení teploty okolo 45 °C se hmota zpevní, nebude se rozpadat a bude se krásně lesknout. Při přípravě sněhu na švýcarský způsob je však třeba být velmi obezřetní. Kdyby se totiž bílky zahřály až moc, mohly by se srazit. Ideálním pomocníkem při hlídání správné teploty může být kuchyňský teploměr anebo váš prst. Pokud je hmota příjemně horká a je stále možné v ní bez problému prst udržet, máte hotovo.

Poslední způsob šlehání bílků nese název italský. Při tomto procesu se do měkkého sněhu přilévá horký cukrový sirup a směs se mixuje tak dlouho, dokud opět nezchladne. Italský způsob se hodí aplikovat například při pečení sněhových pusinek.

U všech způsobů je však nutné dodržovat několik základních pravidel, které se ke šlehání sněhu pojí. V první řadě nezapomínejte na to, že se mnohem lépe šlehá sníh z bílků z alespoň 3 dny starých vajec. Čerstvá vejce nejsou na sníh úplně vhodná, neboť může být těžké z nich sníh správně vyšlehat. Lépe se také pracuje s vejci pokojové teploty. Zároveň vždy připravujte sníh v čistých nádobách, pracujte s čistýma rukama a při oddělování bílků od žloutků buďte obzvlášť opatrní. I sebemenší přítomnost žloutku v bílkách může způsobit to, že se sníh zkrátka vůbec nevyšlehá.

Správně upečené pusinky by měly být křupavé na povrchu a měkké uvnitř. Zdroj: Tobik / Shutterstock.com

Pečený kokos pro lepší chuť i vůni

Úžasnou kokosovou vůni a chuť kokosek můžete ještě zvýraznit. Možná je to pro vás trik neznámý, je ale velmi účinný. Ještě předtím, než začnete strouhaný kokos přidávat do směsi cukru a bílků, jej zlehka opražte v troubě při 160 °C. Nenechte jej zezlátnout, spíše jde o to, aby se jen rozvoněl. Čas od času jej v troubě promíchejte. V teple mu postačí jen několik málo minut.

Druhou možností, jak připravit kokosky poněkud netradičně, je přidat do nich čerstvý kokos. V obchodě zakupte kokosový ořech, doma jej rozlouskněte a kokos si nastrouhejte.

Způsobů, jak kokoskám dodat lepší chuť ale existuje mnohem více. Můžete do těsta přidat například vanilkové anebo mandlové aroma. Vyzkoušejte, co vám bude nejvíce vyhovovat.

Nejlepší kokosky

Budete potřebovat:

3 bílky

180 g moučkového cukru

asi 160 g strouhaného kokosu

Kokosky můžeme tvarovat lžící či jiným podobným nástrojem. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Postup:

V první řadě si rozehřejeme troubu na 160 °C a na několik minut do ní vložíme plech vyložený pečicím papírem a zasypaný kokosem. Necháme jej v troubě pár minut rozvonět a poté vyndáme a necháme vychladnout.

Do hrnce nalijeme vodu a dáme ji zahřát na sporák. V míse pak ušleháme měkký sníh z bílků, který i s mísou následně položíme na hrnec. Vytvoříme tak vodní lázeň. Do sněhu pomalu a postupně začneme zašlehávat cukr. Nepřestávejte šlehat a hlídejte teplotu směsi. Zhruba 3-5 minut trvá, než bude příjemně horká. Poté mísu sundejte z vodní lázně a nechte sladký sníh vychladnout.

Poté do něj vmíchávejte po troškách kokos. Nesmí ho být moc, jinak by byly kokosky příliš suché. Ve chvíli, kdy zůstává těsto po míchání krásně rozčepýřené, je v něm kokosu dostatek.

Následně z těsta pomocí lžíce tvoříme malé kopečky, které pečeme na plechu vyloženém papírem na pečení v troubě vyhřáté na 140 °C. Pečení trvá asi 15 až 20 minut, dokud nejsou kokosky na povrchu narůžovělé. Když odoláte, nechte po upečení kokosky ještě pár dní odpočívat. Jsou pak ještě chutnější.