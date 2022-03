Dejte do lívanců perlivou vodu. Úplně jednoduchý trik, který dokáže divy

Klasickým staročeským lívancům se pravděpodobně jiné nevyrovnají. Přestože jsou v současné době stále populárnější recepty, ve kterých se pro úsporu času pracuje s kypřícím práškem namísto droždí, tyto lívance nikdy nejsou tak krásně lehoučké jako právě ty kynuté. Existuje ale jeden trik, díky kterému budou i rychle připravené lívance neodolatelně nadýchané. Zkoušeli jste už do těsta přidat perlivou vodu?

Krásně nadýchané lívance jsou dost možná tou nejoblíbenější víkendovou snídaní. Ty klasické se dělají z kynutého těsta, a tak je jejich příprava poněkud složitější. V těch snadnějších receptech se droždí nahrazuje kypřícím práškem nebo jedlou sodou. I když jsou lívance připravené podle podstatně jednodušších receptů na první pohled od těch kynutých takřka k nerozeznání, na chuti a struktuře už je rozdíl znatelný. Jde o to, že kypřící prášek nikdy nesplní úkol droždí na maximum, a tak často lívance nejsou nijak nadýchané, případně chvíli poté, co je sundáte z pánve, spadnou.

Možností, jak bleskurychle hotové lívance co nejvíce přiblížit k jejich staročeské podobě, existuje hned několik, tou nejznámější je použití perlivé vody do těsta.

Perlivá voda učiní lívance extra nadýchané. Zdroj: Shutterstock

Nadýchané lívance bez kynutí

Aby byly vaše lívance co nejvíce nadýchané, ať už pracujete s jakýmkoliv receptem, je dobré držet se několika málo rad, které vám dopomohou k tomu nejlepšímu možnému výsledku. Všechny sypké ingredience do mísy prosívejte přes síto. Mouka, případně také moučkový cukr, se tím krásně provzdušní, což se projeví i na těstě, které bude hladší, a výsledný lívanec mnohem jemnější a nadýchanější.

Lehoučkých a nadýchaných lívanců dosáhnete i v případě, kdy do těsta vmícháte tuhý sníh z bílků. Jak je známo, sníh těsto nadlehčí a zároveň zvětší jeho objem, takže z něj připravíte i pár kousků navíc.

Lívance z perlivé vody

Pro co nejjemnější a nejnadýchanější lívance do těsta mnozí přidávají i bílý jogurt, podmáslí anebo dokonce také perlivou vodu, která se zdá být nesmírně účinnou. Přesvědčte se o tom sami.

Lívance lze podávat s ovocem, tvarohem anebo třeba skořicovým cukrem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 hrnky hladké mouky

1 prášek do pečiva

4 lžíce cukru krupice

2 vejce

1 hrnek perlivé vody

2 lžíce oleje

olej na smažení

Lívance můžete připravit i na pánvi. Lívanečník nepotřebujete. Zdroj: Dean Drobot / Shutterstock.com

Postup:

V míse si rozšleháme celá vejce s cukrem a olejem. Přidáme k nim perlivou vodu a nakonec do mísy prosejeme mouku společně s práškem do pečiva. Směs vymícháme v hladké hustější těsto a můžeme se pustit do smažení.

Na pánvi rozehřejeme asi lžíci oleje a z obou stran na něm smažíme jednotlivé lívance dozlatova na mírném plameni. Servírujeme s ovocem, tvarohem, skořicovým cukrem nebo jinými oblíbenými dobrotami. Dobrou chuť!