Marmeláda z angreštu a ostružin: Nejzdravější zavařenina, jakou můžete mít!

Zpestřete si domácí sladké zásoby zavařenin. Skvěle je doplní marmeláda z angreštu, protože má jedinečnou a výraznou chuť, která vás dostane.

Zralý angrešt je oproti jinému ovoci na zahradě k dispozici jen pár týdnů v roce. Proto není od věci si chuťově zajímavé plody uchovat na dlouhé zimní večery k nějaké dobrotě a vyrobit si z něj skvělou domácí marmeládu doslova pro mlsné jazýčky. A navíc velice zdravou! Už pár kousků angreštu vám dodá do těla mnoho vitaminů, minerálů a vlákniny.

Srstka angrešt (Grossularia uva-crispa)

Angrešt patří mezi bobulovité ovoce, které se s oblibou pěstuje skoro na každé zahrádce. Jedná se o planě rostoucí i šlechtěný zahradní trnitý keř s šedohnědou kůrou. Plody jsou chlupaté bobule, mají specifickou sladkokyselou chuť a bývají velké 2 až 3 cm. Původní odrůda má zelené plody, vyšlechtěné kultivary mají plody bílé, zelenožluté, žluté i červené.

Nejprve pečlivě očistěte angrešt i ostružiny a následně je rozmixujte a propasírujte přes síto.

Marmeláda plná vitamínů

Potřebné ingredience:

900 g angreštu

700 g ostružin

1 lžička mleté skořice

1 želírovací cukr

Pojďte si připravit pochoutku

Nejprve pečlivě očistěte angrešt i ostružiny a následně je rozmixujte a propasírujte přes síto. Vzniklou ovocnou směs vložte do většího hrnce, přidejte připravenou skořici a pečlivě promíchejte s želírovacím cukrem. Postupně za stálého míchání přiveďte k varu a minimálně 5 minut vše povařte. Případnou pěnu odeberte a vzniklou marmeládou ještě horkou naplňte čisté skleničky, které uzavřete víčkem. Obraťte je na 5 až 10 minut dnem vzhůru. Poté si můžete zakonzervované marmelády uložit na chladné místo do spíže nebo do sklepa.

Co všechno angrešt dokáže

Angrešt je plný vlákniny, vitaminů C, E, B, A, draslíku, železa, hořčíku, mědi a vápníku. Stačí si vychutnat hrstku zralých plodů a tělu tak dodáte neskutečné množství cenných látek, které přispívají k lepšímu zdraví.

Angrešt dokonale podporuje trávení, čistí střeva a výborně pomáhá při zácpách. Skvěle zrychluje metabolismus, dokonale detoxikuje a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Známý je i svým pozitivním vlivem na zpevňování cév a žilních stěn.

Zralý angrešt je oproti jinému ovoci na zahradě k dispozici jen pár týdnů v roce.

Angrešt pomáhá také při problémech s močovým měchýřem a pomáhá ničit bakterie při zánětu ledvin. Celkově posiluje imunitní systém a je výbornou prevencí mnohých virových chorob. Dokonce perfektně ovlivňuje činnost nervů i mozku a pomáhá při depresi a stresu.

