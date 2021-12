Jak se plete nejlepší vánočka: Klasická máslová podle Josefa Maršálka

Oblíbená je po celý rok, ale právě v období Vánoc se mnozí pouští do její domácí přípravy. Krásně jemná vánočka namazaná máslem nebo marmeládou je dost možná tou vůbec nejlepší snídani, jakou si během vánočních svátků můžeme dopřát. Víte, jak upéct tu nejnadýchanější?

Zatímco s Velikonocemi je spjaté pečení mazanců, Vánoce si žádají přípravu vánočky. Těsta na tyto sváteční lahůdky si jsou v lecčem podobná, výrazně se ale toto pečivo liší ve své finální podobně. Uplést totiž krásně vypadající a hlavně pravidelnou vánočku může být pro méně zkušené kuchaře poněkud tvrdším oříškem. Není ale třeba věšet hlavu a hnát se pro vánočku do obchodu. Při dodržení jednotlivých kroků si ji totiž s trochou pečlivosti a trpělivosti hravě připravíte i doma. Jakmile se pletení vánočky jednou naučíte, její pečení již budete zvládat levou zadní.

Jak uplést vánočku ze šesti pramenů

Vánočku může uplést již ze dvou pramenů. Nutno ale říct, že má pak ve finále do své klasické podoby hodně daleko. Té se můžete přiblížit, pokud budete pracovat alespoň se třemi prameny, které se překládají úplně stejně, jako byste pletli cop z vlasů. Je to nesmírně jednoduché a zvládne to i naprostý začátečník. Nejčastěji se ale vánočka plete ze šesti pramenů, což má svůj důvod. Zaprvé hezky drží pohromadě a zadruhé je po dokynutí krásně baculatá a oku lahodí asi nejvíce. Pletení vánočky ze šesti copů už je ale pochopitelně poněkud náročnější.

Po vykynutí těsta si jej rozdělte na šest stejných částí a ze všech vytvarujte stejně dlouhé prameny. Ty si následně naskládejte vedle sebe a horní části všech pramenů spojte. Je lepší začátek vánočky ještě zatížit například rendlíkem s vodou, aby těsto nemělo tendence se rozpojovat. Tři prameny položte vlevo a tři vpravo. Následně se můžete pustit do pletení vánočky. Myslete na to, že pravá ruka vždy pracuje s prameny nalevo a levá zase napravo. Prameny z venku se obtočí uprostřed a následně položí dovnitř. Podívejte se na video.

Úžasně jemná a nadýchaná vánočka podle Josefa Maršálka

Budete potřebovat:

500 gramů hladké mouky

250 mililitrů mléka

150 gramů másla

100 gramů cukru krupice

100 gramů rozinek (není nutné)

20 gramů celých mandlí

20 gramů droždí

5 gramů soli

1 sáček vanilkového cukru

2 žloutky

kůra z jednoho citronu

1 vejce

Postup:

Do teplého (ne horkého!) mléka rozdrobíme droždí, přidáme 100 gramů hladké mouky, jeden vanilkový cukr a všechno rozmícháme. Přikryjeme utěrkou a uložíme na jednu hodinu za teplé místo, aby vzešel kvásek. Následně do něj přidáme zbytek mouky, mléko, máslo, cukr, sůl, žloutky a kůru z citronu. Všechno společně vypracujeme v hladké těsto, do kterého pak lehce vmícháme rozinky a mandle. Těsto opět přikryjeme utěrkou a necháme opět hodinu kynout.

Těsto si poté rozdělíme na šest stejných částí, ze kterých vytvoříme stejně velké a dlouhé prameny. Upleteme vánočku, kterou opět přikryjeme a necháme alespoň 15 minut nakynout. Mezitím si rozehřejeme troubu na 170 stupňů. Nakynutou vánočku potřeme rozšlehaným vejcem a můžeme ji ještě posypat krystalovým cukrem. Pečeme zhruba 35 minut.