Vývar, který nezkysne: Naše babičky věděly, proč si dát pozor na pórek a cibuli

Téměř každá rodina má svůj speciální recept na vývar, který se dědí z generace na generaci. A zrovna ten váš je samozřejmě nejlepší! Znáte ale starý trik, jak docílit toho, aby vám vývar nezkysnul a i po třech měsících chutnal jako právě uvařený?

Vývar patří mezi oblíbený pokrm celé rodiny. Nejenže bychom se bez něj neobešli do chutné zeleninové polévky, ale přidává se i do nejrůznějších omáček či výpeků pod maso. Občas se ale každému z nás stane, že mu vývar zkysnul a on neví proč. My vám teď prozradíme, jak docílit toho, aby byl váš vývar chutný ještě tři měsíce po dovaření.

Možná si na první pohled řeknete, že vývar je obyčejná ochucená voda, ale není to pravda. Vývar je plnohodnotné jídlo, které tělo zahřeje a dodá mu dostatečné množství energie, aby správně fungovalo. Když do něj přidáme nudle a zeleninu, máme sváteční polévku, když ho přidáme do omáčky, obohatíme její chuť.

Pórek ve vývaru způsobuje kyselost. Zdroj: Shutterstock

Vývar kysne kvůli cibuli a pórku

Nejčastější důvod, proč vývar zkysne, je přítomnost pórku a cibule, kterou v něm po dovaření necháme. Tyto druhy zeleniny totiž podporují kvašení a z dokonalého vývaru se může během pár dní stát nepoživatelná hmota. Babičky dokonce z vývaru vyndávaly veškerou zeleninu, tvrdily totiž, že nepříznivě ovlivňuje výslednou chuť vývaru.

Vývar byste pak měli skladovat v samostatné nádobě, a pokud z něj připravujete polévku, odeberte potřebný počet porcí a zeleninu přidejte až do konkrétního množství.

Maso ve vývaru klidně nechte, to naopak chuť změní k horšímu, když ho z něj vyndáte.

Pokud chcete, aby byl váš vývar plný chuti, dejte ho hned po uvaření vychladnout do studené místnosti a pak okamžitě do lednice.

V létě vývar nenechávejte samovolně vychladnout, pod vlivem tepla by se totiž mohl ihned zkazit. Dejte ho tedy rovnou do lednice (nebo do sklepa).

Pokud chcete vývar skladovat déle, rozdělte ho do plastových nádob a dejte do mrazáku, tam vydrží čerstvý až čtyři měsíce.

Několikrát ohřívaný vývar mění chuť. Zdroj: shutterstock.com

Vývar několikerým ohříváním může změnit chuť

Když vývar ohříváte, vždy odeberte přiměřené množství a ohřívejte v kastrůlku jen potřebný počet porcí. Pokud ohříváte celý obsah hrnce, tak ho po vychladnutí dejte zpět do lednice. Pamatujte však na to, že při častém ohřevu se chuť vývaru může změnit.

Poslední babská rada je spíše pro zasmání. Staré hospodyňky říkávaly, že se vývar nemá vařit při bouřce, prý rychleji zkysne. Zda budete této pověře věřit, je už jen na vás!

Zdroj: www.adbz.cz, www.prozeny.cz, www.apetitonline.cz