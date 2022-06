Mátový džem: Zdravotní zázrak, který je skvělý nejen na palačinky

Máte rádi mátu? Nádherně voní, skvěle chutná, a navíc prospívá zdraví. Pár lístků osvěží limonádu nebo minerálku, báječný je i mátový čaj. Zkusili jste však někdy vyrobit a ochutnat mátový džem?

Oceníte ho v případě, že se vám máta rozrostla natolik, že už nevíte, co s ní, a je vám líto ji vyhodit. Džem můžete použít do dezertů, na palačinky, do masových marinád, jeho chuť vás příjemně překvapí.

Máta usnadní trávení

Mátový džem však můžete užívat i samotý jen tak na lžičku, funguje jako první pomoc při nejrůznějších obtížích, především pokud vás trápí špatné zažívání. Zbaví vás pocitu těžkého žaludku a celkově usnadní trávení, především pokud jste snědli něco tučného nebo obecně pokud vaše životospráva není právě příkladná.

Mátový džem posílí i imunitu

Smlsněte si na něm i v okamžiku, kdy začnete pociťovat první příznaky nachlazení, jako jsou rýma, kašel, škrábání v krku. Silná vůně máty uvolní dýchací cesty a bude se vám rázem lépe dýchat. Navíc posílí i vaši imunitu.

Do džemu můžete přidat i další ingredience, které máte rádi. Zdroj: Profimedia

Mátový džem

Suroviny:

350 g máty

2 BIO citrony

1000 g cukru

Postup:

Mátu pečlivě operte a nechte okapat. Následně ji nasekejte nadrobno. Citron omyjte a celé je nakrájejte nadrobno i s kůrou. Dejte do hrnce s 500 ml vody a dejte vařit. Jakmile přivedete k varu, vařte po dobu asi 10 minut. Poté odstavte, nechte vychladnout a sceďte.

Do této směsi přidejte cukr a vařte na nejnižším stupni asi 120 minut. Během této doby pravidelně míchejte, směs bude postupně houstnout. Následně ji přelijte do suchých a čistých sklenic a pevně zavřete. Skladujte v chladu a suchu.

Zdroje: prirodajelek.cz, alternativnimagazin.cz