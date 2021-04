Jak připravit skvělé pesto z medvědího česneku a jak ho nejlépe využít v kuchyni

Sezóna medvědího česneku je v plném proudu. Tuto bylinu najdete jak v lese, tak také na zahrádce či v obchodě. Medvědí česnek nemusíte jen usušit jako koření nebo jím oživit salát. Jeho chuť skvěle doplní polévky, marinády nebo také máslo a těstoviny.

Česnek medvědí (Allium ursinum) si v poslední době užívá kulinářského boomu. Zaujal místo vedle rebarbory a chřestu a stal se tak jedním z pilířů jarní kuchyně. Jelikož má krátkou sezónu a vyskytuje se od poloviny března do konce května, může být jeho cena na trzích či v obchodech vyšší. Nasbírat si ho ale můžete také sami. Najdete ho na stinných lesních prostranstvích a v okolí potoků. Poznáte ho díky výrazné štiplavě česnekové vůni, kterou po rozemnutí vydávají dlouhé špičaté lístky. Buďte však opatrní, abyste si ho nespletli s jedovatou konvalinkou nebo ocúnem. Před sběrem se raději pořádně koukněte na obrázky.

Příprava

Lístky nejdříve před vařením očistěte od půdy a omyjte je ve studené vodě. Počítejte s tím, že po spaření, stejně jako špenát, zmenší svůj objem. Pokud ho nebudete ihned po sběru či po nákupu konzumovat, ponořte ho do mísy s ledovou vodou. Zachová si tak zářivě zelenou barvu. Listy také můžete uložit do sáčku a vložit do ledničky. Vydrží tak 3-4 dny.

Lahodné pesto

Recept na pesto z medvědího česneku je roky zdokonalován různými šéfkuchaři po celém světě. Buď můžete udělat jednoduchou verzi nebo k němu přidat další ingredience. Základem je však hrst medvědího česneku, 4-5 lžic kvalitního olivového oleje a sůl. Vše vložte do mixéru a poté pestem naplňte čistou skleničku. Zvětšit objem pesta můžete pomocí kadeřavé petržele či špenátu a chuť doladit opraženými piniovými oříšky a parmezánem v poměru 1:1. Vegani mohou použít lahůdkové droždí. Toto pesto vydrží v lednici dva týdny a je skvělé na těstoviny.

Kde pesto použít

Pesto můžete použít kamkoli vás napadne. Oživit jím můžete polévky, saláty nebo jen čerstvý chléb s máslem. Skvělá je také kombinace s pečenými bramborami. Milovníci masa určitě nepohrdnou kuřecíma prsama plněnýma pestem z medvědího česneku nebo lososem s krustou z pesta. Vynikající je také na vaječné omeletě nebo přímo ve špenátu. Nahradíte jím částečně i klasický česnek. Buďte však opatrní na množství oleje. Pesto ho totiž již obsahuje.

