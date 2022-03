Nejlepší míchaná vajíčka z celého světa: Zkuste, jak je dělají třeba v Turecku

Míchaná vajíčka jsou oblíbeným pokrmem po celém světě a to hned z několika důvodů. Skvěle zasytí, mají výborné výživové hodnoty a snadno se připravují. Téměř každá kultura má svůj vlastní lahodný způsob vaření a podávání pokrmů z vajec. Pojďte si s námi vyzkoušet světové recepty na míchaná vajíčka, se kterými vaše snídaně už nikdy nebude nudná.

1. Khagina - Pákistán

Khagina, neboli khageena, je pokrm z míchaných vajec z Pákistánu. Obsahuje delikátní kombinaci ingrediencí, jako jsou rajčata, cibule, zelené chilli papričky a koriandr. Můžete si ho vychutnat s roti, naanem, toastem nebo samotný.

Ingredience:

* vejce

* cibule

* zelená chilli paprička

* sůl

* pepř

* koriandr

Postup:

Vyšlehejte vejce: Rozbijte vejce ve středně velké misce. Vyšlehejte do nadýchané hmoty a dejte stranou. Připravte si khagina masalu: Na pánvi rozehřejte olej a orestujte cibuli do světle zlatavé barvy. Přidejte nakrájená rajčata a vařte několik minut do změknutí. Přidejte zelené chilli papričky a poté koření. Vařte další 2 minuty, dokud se masala nespojí. Jakmile je směs hotová, vmíchejte rozšlehaná vejce. Vejce vařte na mírném středním plameni za stálého míchání, dokud nejsou téměř uvařená. Na závěr přidejte nasekané lístky koriandru a dochuťte solí. Míchejte další minutu a ihned podávejte s chlebem dle výběru.

Zdroj: Profimedia

2. Filipínská míchaná vejce

Na Filipínách se míchaná vejce obvykle vaří se šťavnatými rajčaty, cibulí a máslem. Výsledkem je chutný a vydatný pokrm, který potěší vaše chuťové pohárky.

Ingredience:

* vejce

* máslo

* 2 velká rajčata

* 1 větší cibule

* sůl

* pepř

Postup:

Ve velké míse rozbijte vejce a šlehejte do nadýchané hmoty. Mezitím si v pánvi na mírném ohni rozehřejte máslo a osmahněte cibulku dozlatova. Přidejte rajčata a povařte je, dokud nezměknou a nepustí šťávu. Dochuťte solí a pepřem. K rajčatovo-cibulové směsi přidejte rozšlehaná vejce a nechte vařit bez míchání asi 20 až 30 sekund. Když začne vajíčko tuhnout, jemně vše promíchejte, dokud se směs dokonale nespojí. Dobrou chuť!

Zdroj: Profimedia

3. Menemen - Turecko

Menemen, neboli turecká míchaná vejce jsou skvělou směsí rajčat, rajčatového protlaku, cibule a zelené papriky. Jeho chuť vás rozhodně mile překvapí.

Co budete potřebovat:

* vejce

* cibule

* 2 rajčata

* 2 lžíce rajčatového protlaku

* sůl

* pepř (nejlépe typu Aleppo)

* půl lžičky oregana

Postup:

Prvním krokem je příprava husté rajčatové směsi. Nakrájejte zelenou papriku a žlutou cibuli a na extra panenském olivovém oleji osmahněte do změknutí. Následně přidejte nakrájená rajčata a rajčatový protlak. Dochuťte solí, pepřem a oreganem a vařte na středním plameni, dokud rajčata nezměknou. Rajčatovou směs nechte na pánvi, ale vařečkou ji posuňte na jednu stranu. Snižte teplotu na středně nízkou, přidejte 4 rozšlehaná vejce a vařte doměkka, dokud vejce neztuhnou. Rajčatovou směs pak vmícháme do vajec.

Jakmile se rajčatová směs a vejce spojená, ihned stáhněte pánev z ohně. Na závěr přidejte pořádnou kapku vynikajícího extra panenského olivového oleje a špetku pepře ve stylu Aleppa. Podávejte s dobrým vydatným chlebem.

Zdroj: Profimedia

Oeufs Brouillés - Francie

Fanoušci smetanových vajec, tenhle recept je pro vás. Oeufs brouillés jsou míchaná vejce na francouzský způsob vyrobená se smetanou, máslem a pažitkou, vařená na mírném ohni. Tradičně se podávají na opečených plátcích bagety.

Nákupní seznam:

* vejce

* smetana

* pažitka

* sůl

* pepř

* bílou bagetu

* extra panenský olivový olej

Jak na to:

Postup je velice jednoduchý. Vychlazené máslo nakrájíme na kostičky a přidáme k rozšlehaným vejcím. Do studené pánve přidejte vejce a za stálého míchání vařte na mírném plameni. Když je asi polovina vajec ztuhlá, přidejte smetanu, pažitku, sůl a pepř. Pokračujte v míchání, dokud vejce zcela neztuhnou, ale nebudou převařená. Bagetku si připravte v troubě, před pečením ji pokapejte olivovým olejem, aby byla hezky křupavá.

Nalijte lahodnou směs na opečené plátky bagety, dobrou chuť.

Zdroj: Profimedia