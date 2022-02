Málo známé triky šéfkuchařů na těsto a smažení dokonalých palačinek

Palačinky jsou velmi oblíbené jídlo u dospělých i u dětí. A navíc ty možnosti a variace! Palačinky si můžete dát k snídani i k večeři, nebo jako chutný dezert. Na sladko i na slano. Všichni asi víme, že první palačinka je ta zkušební, a pak, když už máme perfektní těsto, se klidně vrhneme i do triku s obracením palačinek ve vzduchu. Jak ale udělat dokonalou palačinku?

Palačinky jsme jistě zkoušeli všichni. A určitě ne všichni jsme uspěli. Základem je správný poměr ingrediencí na těsto o správné hustotě a konzistenci. Neúspěch může být přisuzován příliš promíchanému těstu nebo testu s příliš mnoho hrudkami… Abyste už niky nezažili zklamání, vyzkoušejte tyto triky od známých šéfkuchařů.

Těsto je alfa a omega

Nejdůležitější tip, jak připravit dokonalé palačinky, začíná u těsta. Chcete, aby nemělo hrudky a nebylo příliš řídké ani příliš husté. Zásadní je těsto příliš nemíchat. Nejlepší způsob, jak se zbavit hrudek, je spojení mokrých a suchých ingrediencí. Připravte si suché přísady do jedné mísy a mokré přísady do druhé mísy. Když máte suché přísady připravené, použijte metličku, abyste se ujistili, že nezůstaly žádné velké hrudky. Dalším tipem odborníka na přípravu palačinek je nechat těsto po přípravě odpočinout. Zhruba na 5 až 30 minut, aby mouka nasákla tekutinou a hrudky se přirozeně rozptýlily.

Palačinky s čokoládou a jahodami. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Doba přípravy

Když se na bocích palačinky začnou tvořit bubliny, je čas ji obrátit! Doba se bude lišit v závislosti na velikosti a tloušťce palačinky, ale obecně platí, že první strana se obrátí asi za 3 minuty a druhá za 2 minuty. Na vysokou vrstvu oleje při smažení palačinek zapomeňte. Příliš tuku totiž způsobí, že je nikdy neusmažíte rovnoměrně. Ve výsledku budou místy spálené a jinde zůstane těsto naopak skoro syrové.

Neméně důležitá je pak i dobrá pánev. Pokud nemáte pánev přímo na palačinky, pak je fungující trik před nalitím těsta zahřát pánev na střední teplotu a počkat asi 10 minut, aby se rozpálila. Udělejte malou zkušební dávku a podle toho upravte teplotu nahoru nebo dolů. Pokud jste při přípravě palačinek zkoušeli používat malou pánev, možná jste si všimli, že je těžší dosáhnout správného pohybu při obracení. Použijte velkou pánev, která umožní, aby se obracečka dostala dovnitř ve správném úhlu pro "předběžné převrácení", což je klíčová součást dobrých palačinek. Nejčastější příčinou, proč se palačinky při smažení trhají, je spěch. Nesmíte se je snažit obrátit příliš brzy. Dávku těsta nalijte na pánev a rozprostřete po celém jejím povrchu. Nechte smažit, dokud těsto nezmatní a nezpevní se. Až pak palačinku obraťte a smažte z druhé strany.

Dozdobení a dochucení

Na palačinky se hodí skoro cokoli. Můžete vyzkoušet polevy, marmelády, ovoce, slané náplně. Představivosti se meze nekladou.

Palačinka z podmáslí s kopečkem šlehačky a čerstvými jahodami se radikálně liší od palačinky z podmáslí s vejcem a plátkem avokáda.

Typická palačinka s cukrem a citronem. Zdroj: Natalia Van Doninck / Shutterstock.com

Když se učíte připravovat palačinky od základu, zjistíte, jak zábavné je experimentovat s čerstvými ovocnými náplněmi. Nejlepší jsou míchané bobulovité plody, jako jsou maliny, borůvky nebo jahody. V závislosti na ročním období chutnají báječně také pečená jablka nebo hrušky. Příprava kompotů je způsob, jak zintenzivnit práci, když máte ráno trochu více času. I čokoláda je jednoduchý způsob, jak dodat domácím palačinkám dekadentní nádech. Můžete se vydat cestou strouhané čokolády nebo si připravit domácí čokoládovou omáčku, kterou můžete na palačinku nakapat.

Ať už přidáváte semínka a ořechy do těsta, nebo je používáte jako polevu, dodají palačinkám texturu, chuť a zvýší jejich výživovou hodnotu. Posypte pohankové palačinky několika lžícemi chia semínek nebo přidejte hrst dýňových semínek na vrchol dýňových lívanců. Pokud budete kreativní a použijete jakákoli semínka a ořechy, které máte po ruce, budou vaše palačinky úžasně chutné a výživné!

Chyby

Nejčastějším problémem při výrobě palačinek je to, že se těsto trhá, nebo lepí na pánev, špatně smaží anebo je příliš olejové, takže palačinky jsou pak nacucané olejem a tuhé.

Na palačinkách je skvělé, že na přípravu těsta potřebujete jen tři ingredience – mléko, mouka a vejce. A i přesto je umění dosáhnout skvělé konzistence těsta a chuti. Čím čerstvější suroviny použijeme, tím lépe bude palačinka chutnat. Základem je tedy tučné mléko, čerstvá vejce a správný druh mouky. Tím je mouka hladká, s níž se pak palačinky netrhají.

Palačinky je možné dochutit, jak je libo. Zdroj: foodstck / Shutterstock.com

Co se nám také často stává, je nepoměr. Nesnažte se připravovat těsto od oka, vždy je lepší vzít si k ruce kuchařku nebo si správný poměr vygooglit. Správný poměr ingrediencí a výsledná konzistence těsta jsou totiž pro dokonalý výsledek klíčové. Pokud je totiž těsto příliš řídké nebo naopak husté, budou se palačinky trhat. S cukrem do těsta to nepřehánějte, aby se palačinky při smažení nepřipalovaly. A pokud chcete mít těsto kypřejší, zastříkněte ho sodovkou nebo ještě důmyslněji kefírem. Často je dobré přidat i tradiční špetku soli.

Olejem šetřete, pánev stačí jen potřít mašlovačkou nebo postříkat olejem ve spreji.

Jedním z triků je i přimíchání oleje rovnou do těsta, palačinky tak nebudou mastné, ale velmi jemné, tenké a nebudou se připalovat.

Zdroje:

magazin.recepty.cz, www.foodrepublic.com, www.thespruceeats.com