Nejlepší recept na šťouchané brambory. Tyhle jsou vynikající i samotné

Brambory jsou takřka nepostradatelnou surovinou, která nabízí přímo obrovské možnosti využití. Dá se z nich připravit skvělá příloha, jsou zakomponovány do mnoha receptů, ale poslouží úžasně i jako vynikající hlavní chod. Když pak přijde řeč na šťouchané brambory, mnozí si je ihned vybaví na talíři vedle šťavnatého steaku nebo ryby. Přidáte-li k nim ovšem pár komponentů navíc, vznikne pokrm, který je úžasný sám o sobě a žádný flák masa ani nepotřebuje.

Zdroje: prozeny.cz, vareni.cz, vimcojim.cz

Jen málokterou surovinu lze připravit na tolik způsobů jako právě brambory. Navíc jsou levné a dostupné i v tom nejmenším supermarketu a zároveň mají i nezanedbatelný pozitivní účinek na lidské zdraví. Neobsahují takřka žádný tuk, zato se v nich nachází velké množství vlákniny a sacharidů, které jsou dobrým zdrojem energie a mikroživin. Vláknina pak podporuje správnou funkci metabolismu a napomáhá detoxikaci organismu. Stejně tak jsou brambory bohaté na vitaminy B a C. O zmíněný vitamín C sice brambory během vaření přicházejí, i tak ho v nich ovšem zůstane dostatek na to, aby se z něj mohl lidský organismus těšit.

Brambory lze připravit na mnoho způsobů. Zdroj: Valeria Selezneva/Shutterstock.com

Recepty z brambor

Brambory mají v kuchyni široké využití. Jsou nedílnou součástí mnoha polévek a těst, dají se opéct, zapéct, uvařit i usmažit. Lze z nich připravit hranolky, bramborovou kaši nebo je naplnit či rozšťouchat. Způsobů je zkrátka až neuvěřitelně mnoho. Brambory se navíc nemusejí připravovat jen naslano, ale také nasladko. Žádnou neznámou nejsou například plněné ovocné bramborové knedlíky, bramborové šišky s mákem anebo placky s povidly.

Pokud chcete připravit jednoduchou večeři, se kterou jednoznačně u všech strávníků zabodujete, avšak nemáte dostatek času, můžete zkusit šťouchané brambory. I když jsou považovány převážně za přílohu, s pár ingrediencemi navíc hravě zastoupí plnohodnotné jídlo!

Úžasné šťouchané brambory

Šťouchané brambory zastoupí i hlavní jídlo. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

3 lžíce másla

500 gramů brambor

100 mililitrů mléka

250 gramů žampionů

1 větší cibuli

2 jarní cibulky

100 gramů uzeného masa

sůl

pepř

petrželku nebo pažitku

Postup:

Brambory oloupeme, nakrájíme na větší kostky a dáme vařit. Vaříme tak dlouho, dokud se brambory takřka nerozpadají (zhruba 15-20 minut). Mezitím si na pánvi rozehřejeme tři lžíce másla, přidáme najemno nakrájenou cibuli a necháme ji lehce zkaramelizovat. Poté k cibuli přihodíme pokrájené žampiony, kolečka jarní cibulky a na menší kostičky pokrájené uzené maso. Všechno společně za občasného míchání asi tři minuty opékáme a poté přilijeme trochu vody. Pánev přiklopíme a necháme dusit, dokud žampiony nezměknout. Odkryjeme a zbylou vodu necháme odpařit.

Uvařené brambory slijeme a rozšťoucháme. Lehce osolíme a opepříme, přilijeme ohřáté mléko a přidáme k nim taktéž všechny osmažené ingredience. Dobře promícháme a můžeme podávat.