Jak správně uvařit tureckou kávu: Český způsob je chybný, ničí chuť i vůni

Nasypat mletou kávu, zalít vařicí vodou, zamíchat. Ó ne, ještě cukr, takže opět zamíchat. Chvilku počkat, až zrníčka klesnou, abychom je neměli mezi zuby a vypít. Klasický český „turek". Zkuste si ho připravit trochu jinak. Třeba jako skuteční Turci - tak, jak se má!

Turecká káva, hovorově káva s lógrem, patří už do českého a slovenského folklóru. Kávoví znalci ji odsuzují, starší generace na ni nedají dopustit. Baví je silná chuť kávy s uvolňujícími se tříslovinami. Právě proto by se český „turek" měl co nejrychleji vypít, aby se uvolněné látky nevyluhovaly do nápoje a nedráždily žaludek. Málokdo to však dělá.

Jak připravit kávu s lógrem

Pokud na svého ranního nebo odpoledního „turka" nedáte dopustit, ale nechcete si ničit žaludek, zkuste kávu zalít ne vařicí, ale horkou vodou mezi 90 až 95 °C. Stačí, když po uvaření otevřete víko rychlovarné konvice a počkáte 30 sekund. Poté kávu zalijte, zamíchejte a nechte 3 minuty odstát. Hrneček s kávou nenechávejte vychladnout. Vypijte ji co nejrychleji, aby se přebytečný kofein a zmíněné třísloviny neměly čas vyluhovat. Pokud víte, že chcete pít kávu až za nějaký čas, zkuste ji přelít do jiného hrnečku bez usazeného lógru. Nahradíte tak známý french press. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecká_káva)

Turecká káva po balkánském způsobu

Turci kávu milují. Pijí ji silnou a sladkou. Tradičně ji připravují v džezvě a nechávají ji třikrát vzkypět na otevřeném ohni. I tady doma v Čechách si ji můžete připravit. Postup je jednoduchý.

Správnou tureckou kávu připravíme v džezvě Zdroj: profimedia.cz

Budete potřebovat:

velmi jemně mletou kávu

studenou vodu

cukr

oblíbené šálky

vyšší hrnec

Vodu nalijte do šálků. Odměříte si tak, kolik vody potřebujete. Pravidlem je 1½ šálku vody na porci. Poté ji vylijte do hrnce. Na každý šálek potřebujete vrchovatou lžíci mleté kávy. Pokud chcete kávu sladkou, nasypte požadované množství cukru již v této fázi postupu. Na středním plameni směs přiveďte k varu. Bude to trvat přibližně 3-4 minuty. Jakmile se káva zahřeje, vytvoří se tmavá pěna. Turecká káva se obvykle podává s pěnou nahoře. Proto těsně předtím, než bude směs vřít, sejměte hrnec z ohně, čajovou lžičkou odeberte pěnu a vložte ji do každého šálku. Když káva začne vřít, nalijte polovinu kávy do šálků. Vraťte konvici na sporák a počkejte ještě 10-15 sekund. Hrníčky pak doplňte. Počkejte minutu, aby se kávové sedliny usadily. (Zdroj: https://youtu.be/LHJuHik6--I)

Kávová sedlina se využívá s oblibou také k věštění. Zdroj: Tekkol / Shutterstock.com

Takto připravovaná káva je hustší než nápoj připravovaný přes filtr. Proto se pije pouze jeden šálek. Je také zvykem, že po vypití kávy se šálek otočí dnem vzhůru na talířek a z vylitého lógru se věští budoucnost.