Brambory z marcipánu a uhlí z lineckého. Naprosto originální mikulášská nadílka

Zlobily děti a zasloužily by leda uhlí a pár brambor? Nebo byly hodné a rádi byste jim dali něco na zub? Máme šalamounské řešení v podobě dvou jednoduchých receptů. Co dát dětem na Mikuláše?

Marcipánové brambory jako živé

Na brambůrky stačí vytvarovat hotový marcipán do tvaru brambor, raději vytvářejte menší, zkrátka takové, které byste sami byli schopní sníst.

V kakau si jen zlehka obtiskněte bříška prstů a těmi uhlazujte povrch marcipánových brambor. Zdroj: Hana Stuchlíková

Až budete mít hotový jejich tvar, špejlí do nich udělejte ďubky, nehtem zářezy a podobně. Finální vzhled jim dodá kakao, ale pozor, opravdu jen naprosto minimální množství. V kakau si jen zlehka obtiskněte bříška prstů a těmi uhlazujte povrch brambor. Pro realističtější vzhled můžete dát kakao špejlí do ďubek.

Hotové marcipánové brambory nechte v krabici v suchu. Bez zakrytí vyschnou a popraskají, v lednici by zase zvlhly.

Kostky uhlí od čerta

Použili jsme klasický recept na linecké cukroví, ve kterém jsme část mouky nahradili černým kakaem.

Na uhlí se skvěle hodí linecké těsto, stačí část mouky nahradit černým kakaem. Zdroj: Hana Stuchlíková

Prosejte na vál 180 gramů hladké mouky, 20 gramů černého kakaa, 85 gramů moučkového cukru, přidejte na kostky nakrájených 125 gramů chladného másla a 1 žloutek. Nožem nebo nerezovou kartou nasekejte suroviny na drobenku a pak rukama vypracujte těsto. Na začátku bude směs ošklivě šedá, ale na konci bude těsto skutečně černočerné.

Linecké těsto s kakaem dobře propracujte. Zdroj: Hana Stuchlíková

Zabalte těsto do fólie a dejte na hodinu do lednice. Vyválejte na pomoučněné ploše a vykrajujte čtverečky, můžete těsto rozkrájet i rádýlkem, ale na to si vezměte pravítko a budete muset dobře odměřovat – proto je snazší použít vykrajovátko. My jsme při použití 2,5 x 2,5 cm vykrajovátka dostali asi 140 čtverečků.

Z těsta vykrajujte čtverečky cca 2,5 x 2,5 cm. Zdroj: Hana Stuchlíková

Pečte na plechu vyloženém pečicím papírem při 180 °C asi 12 minut. Jelikož se u černého cukroví teplota pečení nepozná podle vzhledu, můžete si pomoci jednoduchým trikem – pokud pečete současně i prosté linecké těsto, vyválejte a vykrojte si pár stejně velkých čtverečků z něj a pečte je společně s černými kousky. Světlé těsto vám pak poslouží jako indikátor.

Čtverečky z lineckého těsta pečte na plechu vyloženém pečicím papírem při 180 °C asi 12 minut. Zdroj: Hana Stuchlíková

Vychladlé čtverečky slepujte po 3 nebo po 4 pikantní zavařeninou (podle síly cukroví, kýženým tvarem je pravidelná kostka), my použili přecezenou ostružinovou, protože je pekelně tmavá.

Vychladlé čtverečky slepujte po 3 nebo po 4 tmavou pikantní zavařeninou. Zdroj: Hana Stuchlíková

Až cukroví ztuhne a bude držet pohromadě, máte hotovo. Teď už stačí jen dát uhlí a brambory do jutového sáčku, pro jistotu ho do něj můžete vložit zabalené do celofánu, protože ne každé dítě bude se sáčkem zacházet jemně.

Uhlí z lineckého a brambory z marcipánu vypadají věrohodně a chutnají skvostně. Zdroj: Hana Stuchlíková

Hezkého Mikuláše!



Zdroj: originální recept autorky