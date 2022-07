Víte, že namísto zavařenin můžete vyrábět zavřeniny? Jaký je v tom rozdíl?

S oblibou v létě zavařujete ovoce i zeleninu, připravujete džemy, marmelády a jinak zpracováváte přebytečnou úrodu? Pokud přemýšlíte, jak v zavařovaném ovoci zachovat co nejvíce vitamínů a nepoužívat cukr, zkuste místo zavařenin udělat letos zavřeniny.

Ano, čtete správně. Zavřeniny. Prostě ovoce zavřete do skleniček a je to. Skutečně je to tak jednoduché. Musíte však dodržovat určitá pravidla. Pokud jednou zavřeninu zkusíte, už možná nebudete chtít zpracovávat ovoce jinak.

Čisté skleničky

Do zavřenin můžete použít pouze ovoce, které se vejde do skleničky celé a nemusíte ho krájet, vypeckovávat nebo drtit. Většinou se tímto způsobem uchovává drobné ovoce jako je rybíz, borůvky nebo angrešt apod. Nepotřebujete k tomu ani žádnou sušičku, mikrovlnku či zavařovací hrnec. Skutečně stačí jen čerstvé ovoce ze zahrádky bez chemického ošetření. Připravte si také suché a čisté sklenice s víčky. Na jejich perfektní čistotě velmi záleží, vhodné je, pokud je necháte vypéct v troubě asi 20 minut při 180 °C. Zničíte tak všechny bakterie. Můžete je vymýt i v myčce na nejsilnější program nebo je vypařte horkou vodou a nezapomeňte na víčka.

Na postup se můžete podívat v tomto videu:

Kritická čtvrthodina

Podstatou procesu přípravy zavřenin je dávat ovoce z keříku rovnou do skleničky. Čím kratší dobu bude ovoce po utržení na vzduchu, tím kvalitnější zavřeninu budete mít. Skleničky proto po umytí zavřete a vezměte je s sebou rovnou na zahrádku. Jakmile začnete sbírat sladké bobulky přichází ten nejkritičtější okamžik. Skleničky musíte naplnit 15 minut od jejich otevření a pak okamžitě zavíčkovat. Je prokázáno, že právě 15 minut a ani o minutu více je nutné při plnění skleniček dodržet, jinak by jejich uchování nemuselo dopadnout dobře. I když někdo dává do skleniček rybíz i se střapci, je lepší je otrhat. A pozor bobulky musí být celé a nepoškozené.

Sbírejte ovoce rovnou do skleničky. Zdroj: Profimedia

Proces fermentace

Naplněné a dobře uzavřené skleničky skladujte ideálně ve spíži nebo na nějakém suchém a chladném místě. Ovoce uvnitř skleničky začne fermentovat, poznáte to podle toho, že ovoce začne pouštět šťávu, některé více a některé méně. Takto zavřené ovoce si zachová všechny prospěšné látky. Samozřejmě, že díky fermentaci se jeho chuť nepatrně změní, bude trochu navinulá, ale dokud voní stejně jako čerstvé, můžete ho bez obav jíst. Zavřeniny můžete skladovat i rok.

Nejlepší zavřenina je rybízová. Zdroj: Profimedia

Zdroje: sazenicka.cz, www.nasezahrada.com