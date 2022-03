Jaká zelenina vůbec nesmí do ledničky: Nedáváte ji tam náhodou také?

Většina z nás nad tím moc nepřemýšlí a zeleninu dáváme automaticky do lednice. Postaráme se o to, abychom v šuplíku na zeleninu nastavili režim buď jen na zeleninu, nebo na ovoce a zeleninu, a to je vše. Pak se leckdy divíme, jak rychle saláty ovadnou, rajčata se zkazí a mrkev a okurky začnou plesnivět. Zřejmě děláme chybu. Ne všechna zelenina totiž patří do lednice.

I když některé produkty je třeba skladovat v chladničce, jiným se daří podstatně lépe, když je necháme na lince. Zde je ta nejběžnější zelenina, kterou bychom měli nechat jen tak venku, a do lednice ji nikdy nedávat.

O tom hovoří i toto video:

Do lednice, nebo ne?

Čerstvá zelenina je zdravá, výživná a chutná, zejména ta doma vypěstovaná. Bohužel se ale také většinou rychle kazí, takže znalost správného skladování prodlužuje její životnost, umožňuje maximálně využít sezónní bohatství a omezuje plýtvání potravinami.

Zatímco některé plody je třeba ihned uložit do chladničky, jiné v chladu nemusí dozrát a je nejlepší je skladovat mimo lednici.

Některá zelenina by se měla uchovávat v chladu, zatímco jinou je třeba skladovat ve vzdušné temnotě. Existuje mnoho rozdílů mezi skladováním zeleniny, takže je velmi užitečné vědět, co kam patří a proč.

My vám dnes poskytneme náš základní návod, jak správně skladovat čerstvou zeleninu.

Lednice není vitrína! Udržujte v ní správnou teplotu. Zdroj: Profimedia

Jak udržet zeleninu chutnou?

Určitě se i vám stalo, že přijdete domů z nákupu a máte na lince spoustu zeleniny. Sami sebe se ptáte, zda se vám vejde do lednice, a ani nepřemýšlíte nad tím, zda tam patří nebo ne. Zkazí se tato zelenina rychleji, když ji nechám venku? Bude chutnat stejně, když ji dám do lednice, jako kdybych ji nechala ležet venku?

Podívejme se společně, která zelenina do lednice rozhodně nepatří:

Proč nikdy nedávat rajčata do lednice? Zdroj: Juta/Shutterstock.com

Rajčata

To je asi hodně překvapivé, protože právě rajčata do lednice většina z nás dává automaticky.

Ona ale v sezóně i mimo ni dokonale dozrají, pokud je necháme jen na pultu. Navíc, když je dáme do lednice, jejich struktura se stane moučnou a pak nevypadají lákavě. Rajčata by se tedy rozhodně neměla skladovat v chladničce. I když jsou rajčata technicky ovoce, v lednici ztrácejí chuť.

Česnek, cibule versus šalotka a jarní cibullka

Ohledně cibule ani česneku to není takové překvapení – prodávají se i speciální dózy, stejně tak na brambory, v nichž se tato zelenina uchová i mimo lednici a ve tmě. Cibulovinám se nejlépe daří na chladném, suchém a tmavém místě, kde mohou dýchat. Je důležité nenechávat je v igelitovém sáčku, ve kterém jsme je přinesli domů.

Jediné cibuloviny, které by se skutečně měly skladovat v chladničce, jsou jarní cibulka a šalotka.

Dýně

Dýně se silnou slupkou – obvyklá oranžová dýně harlekýn, žalud, máslový ořech a kabocha by měly zůstat ideálně při pokojové teplotě. Naopak letní tykve s tenkou slupkou, jako jsou cukety, jsou výjimkou a měly by se uložit do chladničky.

Kukuřice

U kukuřice je to trochu složitější. Pokud máme doma čerstvou kukuřici a chceme ji spotřebovat do dvou dnů, je lepší nechat ji mimo lednici. Ale pokud ji tak rychle nespotřebujeme, pak do lednice patří, aby si déle zachovala čerstvost.

Česnek, cibule, papriky, kukuřice - praktické skladování i dekorace v jednom. Zdroj: Watanyoo Khamkoh / Shutterstock.com

Brambory a batáty

Všechny druhy brambor, včetně sladkých, mají rády chladná, tmavá a suchá místa, jak jsme již psali výše. I proto se na ně prodávají ony speciální boxy, kde je tma, ale přitom brambory dýchají. Sluneční světlo a vlhkost totiž usnadňují "klíčení", kterému se chceme vyhnout.

Také taro, sladké brambory a yuca (maniok, manioka) by se rovněž neměly uchovávat v chladničce. Tyto škrobnaté hlízy skladujte v chladném, tmavém a vzdušném prostoru, volně naskládané v míse nebo v koších.

Zajímavost na závěr

I když česnek a cibule mohou ještě ve slupce být lépe skladovány mimo lednici, jakmile je oloupeme nebo nakrájíme, musíme je dát do chladu. Je lepší je skladovat odděleně od brambor, protože brambory vylučují určité množství etylenu, který může způsobit, že cibule začne klíčit.

