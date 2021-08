Zmrzlina podle horoskopu: Na které si pochutná právě vaše znamení? Odpovídá to?

Léto je v plném proudu a díky slunečnému počasí a vysokým teplotám většina z nás ráda sáhne po chladivé zmrzlině. Každé znamení má však jiné preference. Kdo má nejraději klasickou čokoládovou či vanilkovou a kdo rád experimentuje třeba se šmoulí? Horoskop zmrzliny vám vše prozradí a vy pak nemůžete sáhnout vedle!

Zdroje: www.lifee.cz, ocko.tv, www.zeny.cz

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani milují zmrzlinu, proto každoročně vyhlíží konec zimy, aby konečně mohli vyrazit na kopečkovou. Vesmír jim přidělil jako srdcovou příchuť čokoládovou. Té by mohli sníst tunu a nikdy se jim nepřejí! Čokoláda totiž dělá dobře jejich nervům, často se totiž stresují a jsou choleričtí.

Býk (21. 4. – 21. 5)

Býci jsou milovníci všeho sladkého, zmrzlina tedy není výjimkou. Raději než kopečkovou mají točenou. Ujíždí si na ovocných příchutích, vede u nich banánová a jahodová. Milují totiž cestování, příchuť exotického ovoce je pro ně tudíž to pravé. Nejraději by se totiž viděli na expedici v deštném pralese.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci nesnáší studené věci, tudíž ani zmrzlinu. Je jim po ní prostě zima. Dávají si ji tak jednou za sezónu a to v těch největších tropech. Když už po nějaké sáhnou, je to klasická vanilková. Jsou to totiž tradicionalisti a ovocnou příchuť či dokonce sorbet by rozhodně nepozřeli.

Rak (22. 6. – 22. 27.)

Raci neradi experimentují. Celý život chodí do jedné cukrárny a jí jeden druh zmrzliny. Jsou to lidé konzervativní, proto vás jistě nepřekvapí, když jim vesmír přidělil vanilkovou, čokoládovou, a když se chtějí odvázat tak jahodovou. Když zmrzlinu lížou, vždy u toho sedí a po každém soustu si otřou ústa ubrouskem.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lev je letní znamení, není tedy možné, aby nemiloval zmrzlinu, ledovou tříšť nebo drinky s ledem. Když volí příchuť zmrzliny, vždy je svěží a ovocná. Nejraději má dřeň z lesních plodů. Nechoďte na ně se smetanovými zmrzlinami, často totiž mají alergii na laktózu, obloukem se jim tedy vyhýbají.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny mají rády smetanové zmrzliny. Taková ruská zmrzlina mezi dvěma oplatkami je jejich nejlepším kamarádem. Nechutnají jim však ovocné příchuti a sorbety. K Rusku tíhnou i smýšlením. Putin je pro ně sexsymbol a jejich snem je navštívit Moskvu a pokochat se její zvláštní architekturou.

Malinová zmrzlina Zdroj: Liliya Kandrashevich / Shutterstock.com

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy milují zelenou barvu a to předurčuje i to, že jejich nejoblíbenější zmrzlinou je jablečná, pistáciová a kiwi. V Itálii byly Váhy už asi stokrát a jedním z důvodů je i lahodná zmrzlina. Také milují těstoviny, ryby, moře a slaný vzduch. Myslí si, že se v Čechách narodily omylem.

Štír (24. 10. – 22.11.)

Štíři jsou velkými fajnšmekry. Milují kvalitní zmrzlinu z bio ingrediencí. V ovocné zmrzlině vyžadují kousky ovoce a minimum vody. Navštěvují tedy prohlášené podniky, kam chodí na zmrzlinu celebrity a nemají problém si za kopeček připlatit. Nejraději však mají samozřejmě zmrzlinu italskou.

Střelec (23. 11. – 21.12.)

Střelci nechodí do cukráren ani na dortík ani na zmrzlinu. Rádi si dělají vše domácí. Pečou, cukraří i připravují zmrzlinu. Nejraději mají smetanovou s broskvovými kousky. Nutno podotknout, že jejich domácí zmrzlina je vskutku dokonalá a když ji jednou ochutnáte, už nikdy nebudete chtít kupovanou.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou velcí milovníci zmrzliny. Je v podstatě jedno jaké, hlavně když bude sladká. Přes léto je jinak než se zmrzlinou v ruce nepotkáte. Milují pistáciovou a šmoulí. Nevadí jim, že mají modrý či zelený jazyk a vypadají jako děti. Často se tak totiž i chovají a výběr zmrzliny je v tom jen utvrzuje.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Citronová je jasnou volbou pro Vodnáře, protože není tak sladká. Vodnáři mají rádi její štiplavou chuť a svěžest. Doma si rádi připravují zmrzlinu z lesních plodů, které si sami nasbírají. Maliny, ostružiny, borůvky či rybíz, to jsou příchutě, na které si potrpí. Hodně vitamínu C a svěží chuť, která je pro tropické letní dny ideální.

Banánová zmrzlina. Zdroj: Shutterstock.com / Tatiana Volgutova

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby zmrzlinu vůbec nejí. Sladká voda na klacku není nic pro jejich životosprávu. Při myšlence na to, že by měly jíst zmrzlinu, dostávají kopřivku. Ryby si raději dají mrkvovou šťávu. Když už si přece jen musí nějakou zmrzlinu vybrat, dají si příchuť slaný karamel, protože nesnáší sladké.