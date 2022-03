Přišel čas vysít hlávkový salát. Postup krok za krokem. Tenhle je nejlepší.

Hlávkový salát je jedním z nejoblíbenějších druhů zeleniny u nás. Vypěstujte si ho sami, je to snadné.

Salát můžete vypěstovat ze semínek, které vysejete rovnou do záhonu, stejně tak můžete vysadit sazeničky které jste si sami předpěstovali, nebo vsaďte na zakoupenou sadbu. Na výsev semínek je ten pravý čas, a to v případě že si chcete sadbu předpěstovat i pokud se chystáte vysévat semínka rovnou do záhonu.

Předpěstování doma

Připravte si misky, truhlík nebo sadbovače, výsevní substrát a samozřejmě semínka hlávkového salátu. Nádoby naplňte substrátem, navlhčete a vysévejte semínka do hloubky maximálně jeden centimetr. Nádobu můžete zakrýt potravinovou fólii a umístit ji na stanoviště, kde je dostatek světla a tepla. Mějte na paměti, že teplota nesmí v noci klesnout pod 8 °C, přes den nesmí být více než 22 °C. Jakmile semínka vyklíčí a rostlinky povyrostou, můžete je přepíchat do jednotlivých květináčků nebo kelímků od jogurtu, tak aby každá sazenička měla svůj prostor a dostatečné množství zeminy. Za pár týdnů je pak můžete vysadit do záhonu. Při výsadbě dbejte na to, že rostlinky potřebují mělkou výsadbu. Salát musí totiž rychle růst, aby si zachoval svou specifickou chuť. Půda musí být propustná a vzdušná, plná živin a spíše než stín, salátům dopřejte sluníčko.

Sazeničky nesmít být v zemině moc hluboko. Zdroj: Profimedia

Mikroklima pod textilií

Rozhodli jste se semínka vysít ven na připravené záhonky? Ujistěte se, že jaro nabralo na síle a čekají nás jen teplé dny. Vysávejte ne moc hluboko do připravených řádků a jakmile rostlinky vyrostou, vyjednoťte je. Pro jistotu zakryjte záhon netkanou textilií, chrání ho před případnými náhlými výkyvy teplot a vytváří příznivé mikroklima pro růst.

Saláty zalévejte ráno a skleník nebo pařeniště dobře větrejte. Zdroj: Profimedia

Zalévejte opatrně

Pokud vam hlávkový salát povyrostl a začaly se tvořit malé hlávky, dbejte na dostatečnou zálivku, ale přiměřenou. Je důležité, aby se ke kořenům dostal vzduch. Někdy jsou salátové hlávky náchylné k tvorbě plísní, což je způsobené právě nedodržováním delších intervalů mezi jednotlivými zálivkami. Hlávky mohou i podhnívat. Zalévejte je ráno, aby pak na sluníčku co nejrychleji oschly.

