Nejchutnější jablka: Které odrůdy jabloní byste určitě měli mít na zahrádce

Pokud jste zatoužili vytvořit si na své zahradě malý jabloňový sad, určitě oceníte rady, jaké odrůdy jabloní vysadit. Máme pro vás čtyři tipy. Odmění vás sladkými a křupavými plody.

Zimní odrůda Orion

Zelená velká jablka, která se při dozrání promění ve žluté plody často s lehce červeným líčkem, mají výbornou sladkou chuť. Jabloň je vhodná do všech poloh. I když je nejvhodnější termín vysazovat tyto jabloně na podzim, můžete to udělat i na jaře. Mějte však na paměti, že při jarní výsadbě ošidíte stromky o zimní vláhu, proto je častěji zalévejte - ideální je, když kolem stromu vytvoříte z hlíny „zalévací misku", aby voda neodtekla. Kontejnerované stromy můžete sázet i během roku. Stromek nezapomeňte po výsadbě zastřihnout, odstraňte nadbytečné výhody a další rok pak přihnojujte dusíkatými hnojivy.

Odrůda Orion je skvělá i proto, že je považována za rezistentní vůči některým chorobám. Zdroj: Shutterstock

Jablka Orion se sklízejí v říjnu, dozrávají v listopadu, skladovatelné jsou do dubna. Tato odrůda je skvělá i proto, že je považována za rezistentní vůči některým chorobám.

Červená Gala Must

Milujete sladká červená jablka? Pak je tato odrůda pro vás ta pravá. Zamilují si je i vaše děti. Středně velké plody vynikají svou sladkou chutí, aromatickou dužinou, šťavnatostí a křupavostí. Odrůda Gala Must patří mezi velice úrodné, sklízí se na začátku října a jablíčka můžete skladovat až do února. Pro začátečníky však ovocnáři tuto odrůdu příliš nedoporučují, protože je náročnější na péči. Potřebuje chemickou ochranu proti plísňovým chorobám a je vhodná do teplejších oblastí.

Odrůda Gala patří mezi velice úrodné, sklízí se na začátku října a jablíčka můžete skladovat až do února. Zdroj: Shutterstock

Žíhaná Fantazia

Žlutá jablíčka červeně žíhaná jsou ideální pro pěstování na domácí zahradě. Kvalitní polská odrůda, která vytváří rozložité koruny. Oceníte šťavnatost, jemnou sladkokyselou chuť, krásnou vůni, jemnou slupku i křupavost plodů. Dužina je krémová. Na druhou stranu vás může odradit probírka plodů, díky které zlepšíte kvalitu ponechaných plodů a omezíte střídavou plodnost. Plody také lákají vosy, které je hojně napadají.

Špičkový Rubín

Oblíbená odrůda ve středních polohách, sklízí se na přelomu září a října a jablka můžete skladovat až do března. Pěstují se pro svou sladkou, navinulou až skoro medovou chuť, omámí vás i silné aroma, oceníte tenkou slupku. Pro pěstování této odrůdy odborníci doporučují slunná a teplá stanoviště, ideálně směřující na jižní stranu. Půda by měla být bohatá na živiny, ale zároveň lehká a dobře propustná. Při vysazování dbejte na dostatečně hlubokou jámu a přidejte odleželý hnůj či substrát s hnojivy.

Jablka odrůdy Dark Rubín se pěstují pro svou sladkou, navinulou až skoro medovou chuť. Zdroj: Shutterstock

Zdroje:www.izahradkar.cz, www.zahradkarskaporadna.cz