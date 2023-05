Jahody: Kutil vyrobil obří vertikální záhon z odpadní trubky a sklízí plné koše

My Češi jahody zkrátka milujeme! Jsou sladké, plné vitaminů a dají se pěstovat i na těch nejroztodivnějších místech, a to i vertikálně, třeba v plastové odpadní trubce. Nevěříte? Podívejte se.

Pokud bydlíte na vesnici a vlastníte domek se zahrádkou, je to jednoduché. Do záhonu se vejde jahod habaděj… A když pak přirozeně dozrají, není nic lepšího pod sluncem! Majitelé bytů ale už takové štěstí nemají. Buďto se spokojí s kupovaným ovocem, které je chuťově chudé, nebo si najdou způsob, jak si své milované jahody vypěstovat i ve skromnějších podmínkách.

Jahody můžete pěstovat i ve vertikálních záhonech. Jeden takový si můžete vyrobit i z trubky. Na videu je postup, jak na to:

Nenáročné odrůdy

Podle odborníků se jahody dají pěstovat na balkoně, terase a dokonce i na okenním parapetu! Aby se však jahodám v těchto skromných poměrech dobře dařilo, musíte cílit na speciální odrůdy.

Vhodné jsou takzvané remontantní (stále plodící) převislé jahody, které vás budou zásobovat úrodou celé léto. Tedy od května až do zámrazu. A o jaké odrůdy se jedná? Sázkou na jistotu je převisle rostoucí francouzská odrůda Mara de Bois. Poznáte ji podle malých až středně velkých plodů, které chutí připomínají lesní jahody. Špatné nejsou ani odrůdy Maranell, Delician F, Maranell nebo San Andreas.



Jahody můžete pěstovat i na balkóně. Zdroj: Profimedia

Fenomén: Měsíční jahody

O měsíčních jahodách jste určitě už slyšeli. Jde také o stáleplodící odrůdu, ale její výhodou je, že je extrémně přizpůsobivá a nenáročná na místo. Měsíční jahody tak klidně můžete pěstovat v samozavlažovacích nádobách, závěsných květináčích nebo truhlících. Někteří zahradníci je dokonce používají jako podrost pod nádobové stromky či keře, protože fungují i jako pěkná dekorace.

Slunce, půda a hnojivo

I ty nejskromnější jahodové odrůdy potřebují určité podmínky k životu. Dopřejte jim slunné stanoviště, mírně kyselý hlinitopísčitý substrát a pravidelné přihnojování. Pozor: V případě jahod vyhlaste embargo na veškerá hnojiva s obsahem chlóru! Pokud nemáte k dispozici klasické hnojivo nebo granulovaný kravský hnůj, můžete sáhnout po hnojivu, které je určené speciálně pro jahody.

Výborný je také kopřivový zákvas. Jak si ho připravíte: Nasbírejte kopřivy a nasekejte je nadrobno. Naplňte jimi ¾ kýble a zalijte dešťovou vodou (případně odstátou kohoutkovou) až po okraj. Směs nechte 2 týdny uležet a poté ho můžete použít na výživu jahod. Kopřivový zákvas se přidává do zálivky v poměru 1 díl jíchy : 50 dílům vody. Hnojivo se zalévá ke kořenům dvakrát týdně.

Aby jahodník dobře plodil, potřebuje dostatek slunce a hnojiva. Zdroj: Profimedia

Originální nápad: Vertikální záhon z trubky

Pokud stále nevíte, kam svůj jahodník „upíchnout“, máme pro vás malou inspiraci. Jeden kutil například využil odpadní trubku, do které vyřezal otvory. Tenhle vertikální záhon umístil do mísy, kterou následně vybetonoval a ozdobil kameny. Trubku poté natřel, zaplnil hlínou a do každého z otvorů zasadil jednu sazenici jahodníku. Svou jahodovou zahrádku pak napojil na samozavlažovací systém a měl hotovo. Pokud máte balkón nebo terasu, je to zajímavé řešení.

